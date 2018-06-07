NATO Rusya'ya karşı yeni önlemler alacak

Rusya'nın başını çektiği tehditlere karşı birliklerin hareket kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanıyor.NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, ittifakla ilgili alınacak yeni önlemleri ve savunma harcamaları gibi konuları masaya yatırmak üzere Perşembe günü Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanların, ittifakın Rusya'nın başını çektiği yeni tehditler karşısındaki hareket kabiliyetini geliştirme amaçlı yeni önlemler alması gündemde.

Görüşmeleri iki gün sürecek bakanların, "Four Thirties" (Dört Otuzlar) isimli yeni bir inisiyatife onay vermesi bekleniyor. Sözkonusu inisiyatif kapsamında NATO bünyesinde 30 kara taburu, 30 hava filosu ve 30 savaş gemisinin 30 gün içerisinde harekata hazır hale getirilmesi mümkün olacak. İnisiyatif, 30 bin birlik, 300 uçak ve en az 30 savaş gemisi ve denizaltıyı kapsayacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Kestirilmesi daha zor hale gelen bir dünyada, doğru yerlerde doğru güçlere sahip olduğumuzdan emin olmalıyız" dedi. Stoltenberg daha önce "İhtiyaç halinde hızlıca konuşlandırılabilmeleri için NATO silahlı kuvvetlerinin harekata hazırlığını artırmak için farklı tedbirleri tartışıyoruz" demişti.