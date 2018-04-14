NATO ve AB’den Suriye operasyonuna destek geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, operasyona ilişkin açıklamasında "Böylelikle rejimin Suriye halkına kimyasal silahla saldırılarını sürdürme kabiliyeti azaltıldı” dedi. Stoltenberg, Esad rejimi tarafından Duma'ya kimyasal silahla düzenlediği iddia edilen saldırının, uluslararası toplumdan "ortak ve etkili” bir yanıt gerektirdiğini belirtti.

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak operasyon ile Suriye'deki hedefleri vurmasının ardından, NATO ve AB'den hava saldırısına destek veren açıklamalar geldi.

AB'den operasyona destek

Avrupa Birliği (AB) de Suriye'ye yönelik ortak hava saldırısına destek verdi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Fransa ve İngiltere'nin saldırıları, Suriye rejiminin Rusya ve İran ile birlikte bu insanlık trajedesini daha fazla sürdüremeyeceğini, en azından sonuçları olmadan sürdüremeyeceğini gösteriyor” ifadesini kullandı. Tusk, "AB müttefikleri ile birlikte adaletin yanında” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Suriye rejimine kimyasal silah kullanmaya son verme çağrısında bulundu. Juncker, yaptığı yazılı açıklamada "Uluslararası toplumun zehirli gaz saldırılarının sorumlularını tespit etmek ve hesap vermeklerini sağlamakla yükümlü olduğunu” belirtti. Juncker, "Suriye rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanması ilk değildi, ama son olmalı” ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından yapılan yazılı açıklamada da operasyona destek verildi. Ancak Suriye krizinin "büyük bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi” için gerilimin tırmandırılmaması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "AB'nin kimyasal silah kullanımını engellemek için gösterilen bütün çabalara destek verdiği” belirtildi. İran ve Rusya'ya çağrıda bulunan Mogherini, Suriye'de kimyasal silah kullanımına son verilmesi için bu ülkelerin nüfuzlarını kullanmaları gerektiğini de ifade etti.

AFP,dpa/JD,HS

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