NATO ve Rusya Komutanları Bakü’de Buluştu

Rusya ve NATO’nun en üst düzey iki komutanı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de biraraya geldi. Görüşme, Moskova’yla NATO arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi nedeniyle Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemesinden bu yana bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov’un bugün Bakü’de NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Curtis Scaparrotti’yle görüştüğünü açıkladı.

Bakanlık, görüşmede Rusya ve NATO’nun Avrupa’daki faaliyetleriyle, karşılıklı güveni artırma ve olumsuz olayların meydana gelmesini önlemeye yönelik adımların tartışıldığını belirtti. Görüşmede ayrıca Suriye konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Rusya’nın Mart 2014’te Kırım’ı ilhakı ve doğu Ukrayna’daki ayrılıkçılara desteğinden sonra Rusya’yla Batı arasındaki ilişkilerin kopmasından bu yana ilk kez iki taraf arasında yüz yüze görüşme yapıldı. NATO, Moskova’nın bu hamlelerine karşılık olarak güçlerini Rus sınırlarına daha fazla yaklaştırmıştı.