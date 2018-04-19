HABER

NATO ve Rusya Komutanları Bakü’de Buluştu

19.04.2018 22:56 | Son Güncelleme

Rusya’nın Mart 2014’te Kırım’ı ilhakı ve doğu Ukrayna’daki ayrılıkçılara desteğinden sonra Rusya’yla Batı arasındaki ilişkilerin kopmasından bu yana ilk kez iki taraf arasında yüz yüze görüşme yapıldı

NATO ve Rusya Komutanları Bakü’de Buluştu

Rusya ve NATO’nun en üst düzey iki komutanı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de biraraya geldi. Görüşme, Moskova’yla NATO arasındaki ilişkilerin Ukrayna krizi nedeniyle Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemesinden bu yana bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov’un bugün Bakü’de NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Curtis Scaparrotti’yle görüştüğünü açıkladı.

Bakanlık, görüşmede Rusya ve NATO’nun Avrupa’daki faaliyetleriyle, karşılıklı güveni artırma ve olumsuz olayların meydana gelmesini önlemeye yönelik adımların tartışıldığını belirtti. Görüşmede ayrıca Suriye konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Rusya’nın Mart 2014’te Kırım’ı ilhakı ve doğu Ukrayna’daki ayrılıkçılara desteğinden sonra Rusya’yla Batı arasındaki ilişkilerin kopmasından bu yana ilk kez iki taraf arasında yüz yüze görüşme yapıldı. NATO, Moskova’nın bu hamlelerine karşılık olarak güçlerini Rus sınırlarına daha fazla yaklaştırmıştı.

İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıtOkuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıt
KYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecekKYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

Fransa'da eylemciler ortalığı savaş alanına çevirdi!

Fransa'da eylemciler ortalığı savaş alanına çevirdi!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

ABD Başkanı Trump Twitter'dan duyurdu: İyi şeyler olacak

ABD Başkanı Trump Twitter'dan duyurdu: İyi şeyler olacak

ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır

ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.