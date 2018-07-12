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NATO Zirvesi'nde liderler Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 02:40 | Son Güncelleme

Brüksel'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan'ın İngiltere'yi yenerek finale yükseldiği Dünya Kupası yarı final maçının son anlarını cep telefonundan birlikte seyretti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu ekranından birlikte izledi.

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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THERESA MAY'İ TESELLİ ETTİLER

Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağlamış ve adını finale yazdırmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Zirvesi Dünya Kupası Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel Theresa May

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bizimki aradan giriyim tebrik ediyim diye zorlamış ama hiç oralı olmamışlar. Zavallı bir durum.
adamlar Finale çıkmış ondan çok cüneyt Çakır konuşuldu. Tabi bizde yedik. ağa dış basını takip eden bir kişi olarak insan bu tür haberlere hele bunlara inananlara kahkahalarla gülüyorum. yandaş basın ve okuyup gururlanan gruh uyanın.
çavuş efe dolar ne kadar oldu biliyon mu yoksa sende benim dolarım yok olanlar düşünsün diyenlerden misin.
adamlar hiç sormaz mi Türkiye kaçıncı oldu ya da hangi gruptaydı diye . ah mevlüt ah
4 milyon nüfuslu Hırvatistan finalde. buda yetmezmiş gibi oyuncuları Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi büyük takımlarda oynuyor. 80 milyon nüfuslu ülkemiz kupaya gidemedi bile. sebebi ? herkes halinden memnun zaten. kim takar milli takımı !
Bi eline koluna hakim ol. Bence parkinson başlangıcı yakında Bunama da ekleninir, Arakada şizofreni gel keyfim gel.
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