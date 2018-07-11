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NATO Zirvesi Ortak Bildirisinde Türkiye Vurgusu

11.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin ortak bildirisinde Türkiye'ye ilişkin de ifadelere yer verilerek, "Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlerin kaygıyla izlendiği ve karşı önlemlerin arttırılacağı" dile getirildi. Bildiride, Suriye'den gelen balistik füze tehdididinin ise yakından izlendiği vurgulandı

NATO Zirvesi Ortak Bildirisinde Türkiye Vurgusu

Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin ortak bildirisinde Türkiye'ye ilişkin de ifadelere yer verilerek, "Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlerin kaygıyla izlendiği ve karşı önlemlerin arttırılacağı" dile getirildi. Bildiride, Suriye'den gelen balistik füze tehdididinin ise yakından izlendiği vurgulandı. Zirve başlamadan kriz yaratan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ön şart olarak sunduğu üye ülkelerin savunma yatırımlarını arttırması talebi konusunda da, "Her üye ülkenin 2024 ylına kadar GSYİH'nın yüzse 2'sini savunmaya ayırması" şartı bildiride yer aldı.

Brüksel'de iki gün sürecek NATO zirvesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü. Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, ABD Başkanı Donald Trump’la biraraya geldi. İkili görüşmelerin ardından zirvenin kapalı bölümüne geçildi.

Zirvede 29 NATO üyesi ülke liderinin üzerinda uzlaşarak yayınladığı ortak bildirde, Türkiye'nin güney sınırının güvenliği konusu da yer aldı. NATO'nun Türkiye'nin sınır güvenliği için "güven verici ve caydırıcı" önlemler almaya devam edeceği belirtilen bildiride, Türkiye’yle terörle mücadelede dayanışma içinde olunacağı belirtildi. Bildiride, "Türkiye'ye yönelik güney sınırından gelen tehditlere karşı önlemleri arttıracağız. Güneyden kaynaklanan artan güvenlik sorunlarına karşılık vermeyi amaçlayan Türkiye'ye yönelik güven verici önlemler, İttifak'ın güvenliğine bir bütün olarak katkıda bulunacak ve tam olarak uygulanacaktır" denildi.

Suriye'den gelen balistik füze tehdidi

Suriye başlığı altında da yeniden Türkiye'ye değinilerek, "Suriye, NATO topraklarının bir kısmına ve bazı müttefiklerimizin topraklarına ulaşabilen geniş bir balistik füze stokuna sahiptir. Suriye bu füzeleri kendi halkına karşı yaygın bir biçimde kullanmıştır. Son dört yıldır Türkiye'nin Suriye'den atılan füzelerle üç kez vurulmasına ilişkin kaygılıyız. Suriye'den gelen balistik tehdidi izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Rusya tehdidi vurgusu

Ortak bildiride 29 üye ülke Rusya, İran ve Kuzey Kore tehdidi hakkında endişelerini de dile getirdi. Rusya'nın son zamanlardaki eylemleriyle dünyanın istikrar ve güvenliğini zayıflattığı vurgulandı.

"İngiltere'nin güneyindeki Salisbury'de zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Moskova'yı sorumlu tutan İngiltere ile dayanışma içinde olunduğu" da sonuç bildirisinde vurgulandı.

Savunma bütçesi üzerinde uzlaşıldı

Bildiride ayrıca, zirvenin gündemine damgasını vuran ve ülkelerin savunma bütçelerini yükseltmelerini öngören hedef üzerinde anlaşıldığı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarlı talepleri nedeniyle gergin başlayan zirve esnasında yayınlanan bildiride, üye ülkelerin bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirecekleri belirtildi.

Halen Brüksel yalnızca GSYİH'sının yüzde 0,9'unu, Almanya yüzde 1,2'ini savunma harcamalarına ayırıyor.

ABD, Yunanistan, Estonya, Polonya ve İngiltere yüzde 2 hedefine ulaşırken, 2018 yılında da Litvanya, Letonya ve Romanya'nın ulaşacağı öngörülüyor. Fransa ise 2025 yılında bu hedefe ulaşcağını bildirdi.

Ayrıca Yunanistan'ın vetosunu müzakerelerle aşan eski Yugoslavya'dan ayrılan Makedonya da resmen üyelik müzakerelerine başlamak için davet edildi.

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