NATO Zirvesi Ortak Bildirisinde Türkiye Vurgusu

Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin ortak bildirisinde Türkiye'ye ilişkin de ifadelere yer verilerek, "Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlerin kaygıyla izlendiği ve karşı önlemlerin arttırılacağı" dile getirildi. Bildiride, Suriye'den gelen balistik füze tehdididinin ise yakından izlendiği vurgulandı. Zirve başlamadan kriz yaratan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ön şart olarak sunduğu üye ülkelerin savunma yatırımlarını arttırması talebi konusunda da, "Her üye ülkenin 2024 ylına kadar GSYİH'nın yüzse 2'sini savunmaya ayırması" şartı bildiride yer aldı.

Brüksel'de iki gün sürecek NATO zirvesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü. Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, ABD Başkanı Donald Trump’la biraraya geldi. İkili görüşmelerin ardından zirvenin kapalı bölümüne geçildi.

Zirvede 29 NATO üyesi ülke liderinin üzerinda uzlaşarak yayınladığı ortak bildirde, Türkiye'nin güney sınırının güvenliği konusu da yer aldı. NATO'nun Türkiye'nin sınır güvenliği için "güven verici ve caydırıcı" önlemler almaya devam edeceği belirtilen bildiride, Türkiye’yle terörle mücadelede dayanışma içinde olunacağı belirtildi. Bildiride, "Türkiye'ye yönelik güney sınırından gelen tehditlere karşı önlemleri arttıracağız. Güneyden kaynaklanan artan güvenlik sorunlarına karşılık vermeyi amaçlayan Türkiye'ye yönelik güven verici önlemler, İttifak'ın güvenliğine bir bütün olarak katkıda bulunacak ve tam olarak uygulanacaktır" denildi.