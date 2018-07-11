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NATO zirvesi sonuç bildirisi yayınlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

NATO zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor. Gelen tehdit ve meydan okumalara karşı birlikte duruyoruz. Müttefikler olarak birbirimizi savunmada sorumluluklarımızı adil paylaşacağız. Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız" denildi.

NATO zirvesi sonuç bildirisi yayınlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı!

NATO Brüksel Zirvesi'nin ilk gününün ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Suriye'nin önemli bir kısa menzilli füze envanterine sahip olduğu ve bu füzelerin NATO topraklarının ve ortaklarının bir kısmına ulaşabildiği belirtilerek, "Suriye bu füzeleri kendi nüfusuna karşı çokça kullanmıştır. Türkiye'nin, son 4 yılda üç kez Suriye'den fırlatılan füzelerin hedefi olmasından endişe duyuyoruz. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulunulan bildiride, NATO Mukabele Kuvveti'nin gücünün artırıldığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün (VJTF) kısa sürede hazır olacak durumda olduğu aktarıldı.

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NATO NATO Zirvesi sonuç bildirisi NATO zirvesi sonuç bildirisi Türkiye Terörle Mücadele

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
NATOCU AKP bak irani karıştıracak dün esad katil diyenler bu sefer iran katil diyecek BOP görevini yapmaya DEVAM RUSYA bizi KANDIRDI iran bizi KANDIRDI deyip geçecek BOP taseronluguna devam ha bu arada CHP bu ülkede ikdidar olma şansı yok
@mah6bsddn4 OLMAYAN BEYNİNLE SAĞA SOLA YAZI YAZMA BARİ
akdaşın dediği gibi olmayan beyninle sağa sol yazı yazma
valla kim nederse desin dünyada parasal bir savaş yaklaştığı kesin ve bunun başlangıç noktası neden se türkiye ALLAH tüm müslüman toplumunun yar be yardımcısı olsun.
troller gün gelecek inşallah hepiniz tek tek yargı önüne çıkacaksınız. bu ülkeye zarar verenlerin hepsi yargılanacak
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