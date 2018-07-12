HABER

NATO'da Kriz: Trump'ın Israrı Üzerine Olağanüstü Toplantı

12.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'nın artık NATO savunma harcamaları için başkalarının yerine para ödemeyeceğini, başta Almanya olmak üzere zengin Avrupa ülkelerinin de savunma harcamaları için GSYİH'larının yüzde 4'üne varan pay ayırmaları" konusundaki ısrarı NATO zirvesinde krize yol açtı

NATO'da Kriz: Trump'ın Israrı Üzerine Olağanüstü Toplantı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'nın artık NATO savunma harcamaları için başkalarının yerine para ödemeyeceğini, başta Almanya olmak üzere zengin Avrupa ülkelerinin de savunma harcamaları için GSYİH'larının yüzde 4'üne varan pay ayırmaları" konusundaki ısrarı NATO zirvesinde krize yol açtı.

NATO zirvesinin ikinci günü de Almanya'ya karşı eleştirilerini yükselten Trump, "savunma harcamalarına yapılacak katkının yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarılması gerektiğini" dile getirdi. Trump'ın zirvenin ikinci gününde de konuya ilişkin ısrarı üzerine, gündem dışı toplantı çağrısı yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan 'acil' çağrıda, 29 üye, müttefiklerin askeri savunma harcamalarına ayırdıkları payların artırılması konusunu tartışmak üzere gündem dışı olağanüstü toplatıya çağırıldı. NATO müttefikleri konuyu görüşmek üzere toplandı.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Alman yargısından Puigdemont'nun iade talebine onayAlman yargısından Puigdemont'nun iade talebine onay
Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.