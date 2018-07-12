NATO'da Kriz: Trump'ın Israrı Üzerine Olağanüstü Toplantı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'nın artık NATO savunma harcamaları için başkalarının yerine para ödemeyeceğini, başta Almanya olmak üzere zengin Avrupa ülkelerinin de savunma harcamaları için GSYİH'larının yüzde 4'üne varan pay ayırmaları" konusundaki ısrarı NATO zirvesinde krize yol açtı.

NATO zirvesinin ikinci günü de Almanya'ya karşı eleştirilerini yükselten Trump, "savunma harcamalarına yapılacak katkının yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarılması gerektiğini" dile getirdi. Trump'ın zirvenin ikinci gününde de konuya ilişkin ısrarı üzerine, gündem dışı toplantı çağrısı yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan 'acil' çağrıda, 29 üye, müttefiklerin askeri savunma harcamalarına ayırdıkları payların artırılması konusunu tartışmak üzere gündem dışı olağanüstü toplatıya çağırıldı. NATO müttefikleri konuyu görüşmek üzere toplandı.

