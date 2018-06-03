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NATO’dan ABD Liderliğinde Dev Tatbikat

03.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

19 NATO ülkesinden 18 bin asker Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya’yı da içine alan bölgede Amerika öncülüğünde büyük bir askeri tatbikata başladı

NATO’dan ABD Liderliğinde Dev Tatbikat

19 NATO ülkesinden 18 bin asker Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya’yı da içine alan bölgede Amerika öncülüğünde büyük bir askeri tatbikata başladı.

Amerikan orudusu, ‘‘Kılıç Saldırısı’’ adlı tatbikat kapsamında bölgede farklı yerlerde 15 Haziran’a kadar 18 küçük tatbikat düzenleneceğini bildirdi.

Açıklamada bunun ittifakın ‘‘dayanışma ve bağlılık gösterisi’’ olduğu belirtildi ancak Rusya’ya karşı bir provokasyon olmadığı da ifade edildi.

NATO, Baltık ülkeleri ve Polonya’da yaklaşık 6 bin asker bulunduruyor.

Litvanya Savunma Bakanlığı da 9 bin askerle ülkenin şimdiye kadar yaptığı en büyük askeri tatbikatı ‘‘Şimşek Fırtınası’’na başladığını bildirdi.

NATO üyesi olmayan İsrail de ‘‘Kılıç Saldırısı’’ tatbikatına ilk kez katılıyor.

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