NATO’dan Afrin Açıklaması

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in haftaya Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde ittifaktan da olası Afrin operasyonuyla ilgili açıklama geldi.
Amerika'nın Sesi'nin görüştüğü bir NATO yetkilisi, bu konuyla ilgili resmi NATO görüşmelerinin planlanmadığını söyledi. Yetkili, "Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Salı günü, düzenli iletişimlerinin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Bölgedeki durumu ve IŞİD'le mücadeledeki son aşamayı konuştular. Ama elbette NATO'nun Suriye'de herhangi bir varlığı yok” dedi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir güç oluşturacağı yönündeki açıklaması üzerinde durmuştu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etmiş, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını belirtmişti.
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