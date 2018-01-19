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NATO’dan Afrin Açıklaması

19.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

Amerika’nın Sesi’nin görüştüğü bir NATO yetkilisi, Türkiye’nin Afrin’e operasyon kararıyla ilgili olarak “bu konuyla ilgili resmi NATO görüşmelerinin planlanmadığını” söyledi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in haftaya Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde ittifaktan da olası Afrin operasyonuyla ilgili açıklama geldi.

Amerika'nın Sesi'nin görüştüğü bir NATO yetkilisi, bu konuyla ilgili resmi NATO görüşmelerinin planlanmadığını söyledi. Yetkili, "Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Salı günü, düzenli iletişimlerinin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Bölgedeki durumu ve IŞİD'le mücadeledeki son aşamayı konuştular. Ama elbette NATO'nun Suriye'de herhangi bir varlığı yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir güç oluşturacağı yönündeki açıklaması üzerinde durmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etmiş, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ona buna NATO PAPA ABD AB USAGI DIYENLERIN PAPA DINI LIDERLERI NATO MUFFETIKLERI ABD ORTAKLARI AB KANCILERI OLDUGU NET ORTAYA CIKMISTIR.... BOPCULAR PAPADAN NATODAN AB ABD DEN VAZ GECEMIYOR POTINDEN VAZ GECEMIYOR.. TÜRK OLUN... TÜRKLÜK ŞEREFTİR SEREFI OLMAYAN NEREDEN BILSIN!..
Biz ayasofya acilacak diye beklerken... demir kiliseyi acti PAPA çocukları ... Biz incirlik kürecik kapatılacak diye beklerken... NATO cocuklari hala NATO icin yeni üsler kurma peşinde.. iste sana PAPA NATO AB taşeronluğu
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