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NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 21:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

NATO'dan son dakika Afrin açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyesi olarak Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'yı ziyaret ederek Başbakan Mariano Rajoy ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, ikilinin ittifakın gündemindeki güncel konular ile temmuz ayında Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde masaya gelmesi beklenen meseleleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşülen konular arasında, Güney Atlantik'te yaşanan sınamalar, NATO'nun terörle mücadeledeki rolü, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca NATO'ya yakın bölgeler olan Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki durumların da değerlendirildiği duyuruldu.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

NATO Genel Sekreteri, daha sonra da İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bağımsızlık girişimlerine sahne olan Katalonya'daki durumu "anayasa çerçevesinde ele alınması gereken ulusal ve yerel bir sorun" olarak tanımlayan Stoltenberg, Rusya'nın hem Katalonya'ya hem de başka ülkelere müdahalesinin ise "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. "Birleşik ve güçlü bir İspanya"nın ittifak için iyi olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu yüzden de iç meselelere girmediklerini vurguladı.

'ERDOĞAN İLE GEÇEN HAFTA KONUŞTUM'

Stoltenberg, TSK'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var. Ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli. Türkiye dahil diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğümde verdiğim mesaj bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta konuştum. ABD dahil ilgili diğer diğer ülkelerle düzenli irtibat içindeyiz. Suriye’nin kuzeyinde gördüğümüz sınamalar karşısında en iyi yolu bulmak için ABD ve Türkiye arasında doğrudan temas çağrısında bulunuyorum. "

İspanya Savunma Bakanı Cospedal, İspanya'nın ittifaka olan taahhütlerini yinelerken, NATO ve AB arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, "NATO'nun sınırları İspanya'nın da sınırlarıdır." dedi.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
NATO, ABD veya Türkiye arasında bir karar vermesi gerekiyor. ya terör destekçisi kana susamış petrol hırsızı ABD ile yoluna devam edecek yada mazlumların umudu müslümanların son kalesi Türkiye ile yoluna devam edecek.
nato zaten abd demek kardesim bu natonun varmi ki bize bir faydasi sence abd varsa nato var abd yoksa natoda olmuyor zaten
Ciddi misin NATO'nun böyle bir durumda tercihte zorlanacağını düşünmüyorum.Müslümanların kalesi derken espriydi sanırım.
NATO NUN VE DİĞER TÜM GAYRİMÜSLİM ÜLKELERİN TAVRI BİR OYUN MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA KIRDIRIP ARADA DERİN BİR YARA BIRAKTIRMAK İSTİYORLAR,ÇÜNKÜ ONLARDA BİLİYOR TÜRK VE KÜRDÜN ARASINA DÜŞMANLIK KOYMADAN BU TOPRAKLARDA BİR ŞEY YAPAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR ŞİMDİ TAVŞANA KAÇ TAZIYA TUT DİYORLAR,DEVLETİ YÖNETEN GÜRUHUN UYANIK OLMASI LAZIM.
NATO üyesi ülkeler sadece teknolojik anlamda birbirlerini desteklemezler. gerektifinde muttefik NATO ulkesine asker de göndermesi gerekiyor. NATO sözleşmelerinde bu bariz şekilde belli iken NATO Türkiye ynin dostu gibi gorunmektedir lakin dost değildir. 40 yıllık PKK ile savaşımız da hiç bir faydası olmamıştır NATO nun.
ilk kez natodan mantikli ve duz ifade verilmis???????
benim anlamadığım şey..abd 30 binlik orduyu fıratin doğusunda kuruyor..biz afrine giriyoruz..direk fıratin doğusuna girmemiz lazım..bahanemiz 30 binlik ordu ise neden kurulduğu yere girmiyoruz..saçmalık..bunu bitek ben mi sorguluyorum acaba??
nato ,türklerle ruslar mercimeğİ bir gün fırına verip kaynaşmasınlar diye türkleri, kontrol altına almak için ayaklarımıza vurulmuş bir prangadır.
Allah milletimizin yardımcısı olsun.
ilk kez natodan mantikli ve adaletli bir bildiri yayinlamislar
nato esittir abd
elin gavuru müslümana yardım edermi hepsi bir oyun yazılan senaryoyu uyguluyorlar
Bu nasıl iş Afrin şehir merkezine dayandık ama 12 km roketlerle bizi döğüyorlar.Kıbrıs haraketinde sadece iki günde dört şehir aldık ve üstencelik beş parmak dağlarını geçtik...Fetöcü askerler galiba reise bir kuyu kazıyorlar...
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ,ekibi ve Bakanlık Çalışanlarını yoğun çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Onlar görünmeyen kahramanlar.
Açıklamada, Türkiye'nin terörden en çok mustarip olan NATO üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, İttifak'ın Türkiye'ye Suriye'den atılan füzelere karşı hava savunma desteği sağladığı aktarıldı.Suriye'den atılan füzelere karşı hava savunma desteği sağladı da bu füzeler neden havada imha edilmiyor demezler mi adama?!!!!! Ne iş?
VALLAHİ SİZ HER ŞEYİ ORANTILI YAPIYORSUNUZ!!!
öğle bir diktatör dünyada yok
nato değil kendi islam birliğimizi kurmamız lazım!!
@yeniceri_2018 afganistanla kur İslam birliğini çok gucluymus kuracak bir devlet mi var İslami düşünen tek biziz bizden gayrisinin hicbiyerinde değil
@yeniceri_2018 Kimlerle ?
Kimse merak etmesin yeni bir dünya kurulur Türkiye yerini alır,bu millet diz çökmez.Bu savaş yeni değil 1000 yıllık evveliyatı var.Sadece mevcut iktidar çomak soktu o kadar,eninde sonunda hesaplaşma olacaktı.Hükümete tavsiyem misyonunu dik durarak temsil etsin görevini yapsın.
Arada bir böyle açıklamalar gelsin.
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