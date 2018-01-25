NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'yı ziyaret ederek Başbakan Mariano Rajoy ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, ikilinin ittifakın gündemindeki güncel konular ile temmuz ayında Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde masaya gelmesi beklenen meseleleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşülen konular arasında, Güney Atlantik'te yaşanan sınamalar, NATO'nun terörle mücadeledeki rolü, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca NATO'ya yakın bölgeler olan Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki durumların da değerlendirildiği duyuruldu.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

NATO Genel Sekreteri, daha sonra da İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bağımsızlık girişimlerine sahne olan Katalonya'daki durumu "anayasa çerçevesinde ele alınması gereken ulusal ve yerel bir sorun" olarak tanımlayan Stoltenberg, Rusya'nın hem Katalonya'ya hem de başka ülkelere müdahalesinin ise "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. "Birleşik ve güçlü bir İspanya"nın ittifak için iyi olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu yüzden de iç meselelere girmediklerini vurguladı.