HABER

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var

25.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili olarak "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının olduğunu" söyledi.

Stoltenberg, Türkiye'ye harekatta "orantıyı ve ölçüyü koruma" çağrısı yaptı.Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekatla ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Stoltenberg, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen askeri harekatta "orantıyı korumaya" çağırdı.

Stoltenberg'in konuyla ilgili açıklaması perşembe akşamı yayınlandı. Açıklamada Stoltenberg, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ancak bunu yaparken dengeli ve ölçülü olunması gerekir" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin "terörizmden en fazla zarar gören NATO ülkelerinden biri" olduğunu ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, Türkiye'nin bu hafta tüm NATO müttefiklerini Afrin'deki tüm askeri operasyonlarla ilgili olarak bilgilendirdiğini aktardı.

Stoltenberg açıklamasında, Almanya Dışişleri Sigmar Gabriel'in perşembe günü kendisinden Türkiye'nin Afrin harekatının NATO içerisinde görüşülmesini istemesine doğrudan değinmezken, Gabriel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Salı görüşüldü

Bir NATO sözcüsü çarşamba günü, tüm ittifak ortaklarının istedikleri konuyu NATO'nun en yüksek karar mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) gündemine taşıyabileceklerini söylemişti. Suriye'nin kuzeyindeki durumun da salı günü daimi temsilcilerin bir araya geldiği toplantıda görüşüldüğü açıklanmıştı.

NAC oturumları, her hafta üye devletlerin daimi temsilcilerinin katılımıyla düzenleniyor. Yaklaşık senede iki kez de dışişleri ve savunma bakanları bir araya geliyor.

AFP/dpa/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!

İlginizi Çekebilir

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

Tillerson: Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını önermedim

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.