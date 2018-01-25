NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var

Stoltenberg, Türkiye'ye harekatta "orantıyı ve ölçüyü koruma" çağrısı yaptı.Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekatla ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Stoltenberg, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen askeri harekatta "orantıyı korumaya" çağırdı.

Stoltenberg'in konuyla ilgili açıklaması perşembe akşamı yayınlandı. Açıklamada Stoltenberg, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ancak bunu yaparken dengeli ve ölçülü olunması gerekir" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin "terörizmden en fazla zarar gören NATO ülkelerinden biri" olduğunu ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, Türkiye'nin bu hafta tüm NATO müttefiklerini Afrin'deki tüm askeri operasyonlarla ilgili olarak bilgilendirdiğini aktardı.

Stoltenberg açıklamasında, Almanya Dışişleri Sigmar Gabriel'in perşembe günü kendisinden Türkiye'nin Afrin harekatının NATO içerisinde görüşülmesini istemesine doğrudan değinmezken, Gabriel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim halinde olduğunu kaydetti.