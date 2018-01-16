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NATO'dan flaş Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması!

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasına değinerek, "Sınırı ihlal edilen Türkiye'ye yönelik yükümlülükleri kapsamında NATO'nun ne tür tedbirler aldığı" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edilecek." yanıtını verdi.

Türkiye'nin çok değer verilen bir müttefik olduğuna vurgu yapan NATO yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor."

NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun üyesi olduğunu hatırlatan NATO yetkilisi, NATO'nun Suriye'de saha varlığının bulunmadığını bildirdi. Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçaklarıyla ve Iraklı güçlere eğitim vererek, destek sağladığını savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAVIR ALMAKLA MÜKELLEFSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'ya yönelik serzenişleri olduğunu belirterek, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Recep bey Türkiyenin gücünü sanki kendi gücümüymüş gibi kullanıyor cumhurun dokunulmazlığını kullandığı gibi tvye çıkalım hodri meydan denilince fellik fellik kaçıyor
AKP ye oy vermiş biri olarak arşivleri inceledim... şehide kelle apoya sayın diyerek haburda teröristleri alkışlayan meğri meğri halay cekip pyd ye koridor açıp Suriyeyi karıştıran BOP eş başkanıyım diye övünen boynunda Yahudi madalyası taşıyan Türk Milliyetçiliğini ayaklar altın alıp Türklüğü bölücülük sayan PAPA dostunu gördüm... Türk Kanı taşıyanlar Papa çocukları terörist sevici Türk düşmanlarına oy veremez !.. dedim IYI partiye geçtim Allah IYI'leri Korusun .....
önce"_NATO Türiyenin savunmasına Güçlü şekilde bağlıdır " ile başlamışlar söze sonrada"_Suriyede NATO nun saha varlığı yoktur" demişler Kısaca şunu demişler"Başınızın çaresine bakın" Sıkıntı yok! Zaten Yardım istemekte deil maksat "haberiniz olsun İTLERİNİZİ Telef etmeye gidiyoruz..Sonra ağlamaca yok" demekti
NATO haklı Türkiyeye saldıran terörüstlere destek vermesi de aslında bize bir mesaj ortalık kötü korumak lazım .... yani talim yapın zor durumda kalın zinde kalın ve tüm bunlardan sonrada hayatta kalırsanız biz elinizi öperiz diyorlar.
AKP ye oy vermiş biri olarak arşivleri inceledim... şehide kelle apoya sayın diyerek haburda teröristleri alkışlayan meğri meğri halay cekip pyd ye koridor açıp Suriyeyi karıştıran BOP eş başkanıyım diye övünen boynunda Yahudi madalyası taşıyan Türk Milliyetçiliğini ayaklar altın alıp Türklüğü bölücülük sayan PAPA dostunu gördüm... Türk Kanı taşıyanlar Papa çocukları terörist sevici Türk düşmanlarına oy veremez !.. dedim IYI partiye geçtim Allah IYI'leri Korusun ...
Şam’da cuma..Ortadoğu bizden sorulur.. pyd ye koridor...derken Suriye karıştırıldı.. Milyonlarca Suriyeli ülkemize doldu.. pyd devlet haline geldi..Türkmenler Potin'e satıldı BOP görevi yapıldı... BOP’a eş başkanlık yapmış zihniyet antiemperyalist bir mücadele veremez. Sadece kendini kurtarmaya çalışır. Emperyalizme taşeronluk yaptıktan sonra ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur... NATO ya bizi sokan Adnan menderes ABD nin BOP eş başkanlığı yapan RTE ortak özellikleri dini kullanıp papaya hizmettir
NATO 1949 Yılında, ''SOĞUK SAVAŞ'' döneminde RUS lara, KOMÜNİZM e karşı kuruldu... TÜRKİYE 1952 yılında NATO ya üye oldu. RUS lar da VARŞOVA paktını kurdu. Ancak, zamanla değişen şartlar bu kuruluşların önemini azalttı... Bugün NATO, İSRAİL in güvenliği ve ENERJİ KAYNAKLARI nın kontrolü için bu bölgede ki eski planlarını uygulamaya koydu..! İŞİMİZ ZOR..!
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