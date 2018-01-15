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NATO'dan nükleer silah çıkışı: Nükleer silahları yasaklayan anlaşmayı desteklemiyoruz

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 06:04 | Son Güncelleme 32 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, BM'de kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı destekmelediklerini söyleyerek, "Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez" diye konuştu.

NATO'dan nükleer silah çıkışı: Nükleer silahları yasaklayan anlaşmayı desteklemiyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez.'' dedi.Stoltenberg, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası"nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"DÜNYADA DENGE OLMASI LAZIM"

"Nükleer silahsız dünya'' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirtti. Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.''

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Jens Stoltenberg nükleer silah

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