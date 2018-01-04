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NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

NATO, yaklaşık 29 yıldır, aralarında geçen yıl mayısta düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın da yer aldığı, çeşitli etkinliklerde çalınan marşı resmi marş olarak onayladı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hristiyan topluluğundan başka birşey değildir biran önce Nato'dan ayrılıp Şangay 5'lisine girmeliyiz Bence ve Hükümet Rusya ile yakınlaşarak gayet iyi birşey yapıyor .
SİZ MARŞLARLA UĞRAŞA DURUN 193 ÜLKE VAR DÜNYADA 5 ÜLKE VETO HAKKI KULLANIYOR BU DA YENİ SAVAŞLARA GEBE DEMEKTİR TOPLANMA YERİ NEWYORK ABD OLAN BİR YAPI DÜNYAYA BARIŞ GETİRMEZ ANCAK SAVAŞ VE KAN GÖZ YAŞI GETİRİR EYYY TRUMP DÜNYA 5 TEN BÜYÜKTÜR ZAMANI GELİNCE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE YUMRUĞUMUZU VURACAĞIZ KORKULARINDAN DÜNYA DEVLETLERİ ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKECEK SON SÖZÜ TÜRK MİLLETİ SÖYLER VE SÖYLEYECEKTİR
Yavaş vur belini incitme
bi google yazın bakalım türkiye nato ya neden girdi natoya üye değilken alakası yokken neden kore savaşına katıldı
bence bizde bu adamları biraz dinlesek adam oluruz ;)
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