‘NATO’nun Varlığı Tehlikede’

Stoltenberg dünyanın terör, kitle imha silahlarının yayılması, siber saldırılar ve iddialı bir Rusya yüzünden çok öngörülemez bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesinde Londra’da konuşan Stoltenberg, “Amerika ve Avrupa arasında bazı bağların zayıfladığını görmüş olabiliriz” dedi ancak Transatlantik ortaklığını sürdürmenin stratejik çıkarlara uygun olduğunu kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika ve Avrupa arasında ticaret, iklim değişikliği ve İran nükleer anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıklar yaşandığı bir sırada askeri ittifak için destek istedi.

“Çokuluslu kurumları korumalıyız”

NATO gibi çokuluslu kurumlarımızı korumalıyız diyen Stoltenberg, “uluslararası kural temelli düzenden yana olmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Londra’da Başbakan Theresa May’le biraraya gelen Stoltenberg, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayıran az sayıdaki NATO ülkesinden olan İngiltere’yi övdü.

Stoltenberg, ABD ve Avrupa arasındaki farklılıklara rağmen NATO’nun her gün Atlantik ötesi birliği sağladığını belirtti ve “Daha önce de farklılıklarımız oldu ancak tarihin verdiği ders şu ki her seferinde bu farklılıkların üstesinden geldik” dedi.

Bazı Avrupalı yetkililer Trump yönetiminin seçime müdahale, ya da eski ajan Sergey Skripal’e İngiltere’de düzenlenen sinir gazı saldırısı gibi konularda Rusya’dan hesap sorulmasına mesafeli olmasından endişe ediyor.

Bu ay yapılan G-7 zirvesinde Trump, Rusya’nın gruba yeniden katılmasını önermişti. Rusya, G-7’den 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından çıkartılmıştı.

“Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz”

Amerika’nın bazı müttefikleri Trump’ın gelecek ay yapılacak NATO zirvesi için Avrupa’ya geldiği sırada Rusya’yı da ziyaret etmesinden endişe ediyor.

Ancak Stoltenberg Putin’le görüşmenin NATO politikalarıyla çelişmediğini söyledi.

“Biz Rusya’yla diyaloğu destekliyoruz” diyen Stoltenberg, “Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Rusya’yı tecrit etmek istemiyoruz” diye konuştu.

