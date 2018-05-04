Nauert: “Afrin’de İnsanların Evlerine Dönmelerine İzin Verilmiyor”

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin “Afrin’de etnik temizlik yürüttüğü iddia ediliyor” şeklindeki bir soruya yanıt veren Nauert,”Afrin’deki durumu çok yakından takip ediyoruz. Son bir iki aydır bu konunun üzerinde duruyoruz. Afrin’den 140 bin kişi ayrıldı. Şu aşamada en azından şunu söyleyebiliriz ki bu kişilerin evlerine ve yaşadıkları yerlere geri dönmelerine de izin verilmiyor. Biz geride kalan haftalarda ve aylarda Afrin’deki insani kriz konusundaki kaygılarımızı da dile getirdik ve bu kaygılarımız halen de devam ediyor. Bölgede bulunan aralarında Türkiye, Rusya ve Suriye’nin bulunduğu tüm taraflara bölgeye uluslararası yardım organizasyonlarının girmesine ve insanların evlerine geri dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. İnsanlar evlerine döndüklerinde de güven içerisinde olmalılar ve buna gönüllü olmalılar ve eve dönenlerin güvenliği bizim üzerinde önemli durduğumuz konulardan biri” diye konuştu

Amerika’nın yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO zirvesi sırasındaki görüşmesine de atıfta bulunan sözcü Nauert Afrin konusu ve daha birçok konunun ikili arasında konuşulduğunu söyledi. Nauert,”Türk Dışişleri Bakanıyla konuşulacak birçok konu var ve bildiğiniz üzere bir haftadan kısa bir süre önce NATO toplantısında görüştüler. Çok geniş bir çerçevede birçok konu üzerine konuştular çünkü üzerinde konuşulacak NATO’yla ilgili olan olmayan birçok konu var” dedi.

“Türkiye diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse attı”

Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda sıkıntıları olduğunu ve bunu her fırsatta dike getirdiklerini söyleyen Heather Nauert bu konuda da açıklamalar yaptı. Nauert, “Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse atmış bir ülke ve bundan ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. Biz her zaman çok sesliliğin, az seslilikten daha iyi olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bunun demokratik topluma yardımcı olduğunu ve insanların kaygılarını dile getirmesini sağladığını düşünüyoruz. Bu konuyu burada yoğun biçimde tartışıyoruz ve Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesine destek veriyoruz. Bu konuyu birçok defa Türk hükümetine de ilettik, iletiyoruz. Bu konuyu ön planda tutmaya devam ediyoruz. Bunu sadece yüz yüze görüşmeler aracılığıyla yapmıyor aynı zamanda uluslararası kurumlar vasıtasıyla da gündeme getiriyoruz. Türkiye’deki basın özgürlüğü konusundaki kaygılarımızı iletmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.