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Nauert: ‘Afrin’de Olanlara Dair Bilgimiz Sınırlı’

21.02.2018 01:14 | Son Güncelleme

Nauert günlük basın brifinginde bir gazetecinin Afrin’deki son gelişmeler hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, “ABD Afrin’de faaliyet göstermiyor. ABD Afrin’de herhangi birini teçhizatlandırmıyor. Dolayısıyla Afrin’de olanlara dair bilgimiz bir yere kadar sınırlı” diye konuştu

Nauert: ‘Afrin’de Olanlara Dair Bilgimiz Sınırlı’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Afrin’de faaliyet göstermediğini, dolayısıyla orada yaşananlara dair bilgilerinin sınırlı olduğunu söyledi.

Nauert günlük basın brifinginde bir gazetecinin Afrin’deki son gelişmeler hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, “ABD Afrin’de faaliyet göstermiyor. ABD Afrin’de herhangi birini teçhizatlandırmıyor. Dolayısıyla Afrin’de olanlara dair bilgimiz bir yere kadar sınırlı” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçen hafta Türkiye’de temaslarda bulunduğunu hatırlatan Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerde Suriye’deki durumun detaylı biçimde ele alındığını aktardı.

Nauert, bölgede gerilimi ve şiddeti artıracak adımlar atılmaması ve sivillerin zarar görmemesi noktasındaki kaygılarını da bu görüşmelerde vurguladıklarını belirtti.

Görüşmelerde tarafların, iki ülkenin son birkaç yıldır birlikte yeteri kadar iyi düzeyde çalışmadığının kabulünden hareketle, birbirlerine karşı taahhütte bulunduklarını kaydeden Nauert, “IŞİD’i yenilgiye uğratmaya yönelik ortak çıkar ve amacı paylaşan NATO müttefikleri ve ortakları olarak, şimdi bu karşılıklı hedefleri başarabilmemiz için birlikte daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız” dedi.

Bu çalışmalara Afrin konusunun dahil olup olmayacağı konusunda ayrıntı vermeyen Nauert, “Ama şunu söyleyebilirim; karşılıklı oturup, oradaki durumla nasıl daha iyi biçimde yüzleşebileceğimizin yollarını belirlemek üzere, bir dizi bazı çalışma grubu toplantıları düzenleme yönünde mutabık kaldılar” diye konuştu.

Nauert ayrıca, “Rus dışişleri bakanının ABD’yi Suriye’de özerk bir Kürt bölgesi kurulmasını desteklemekle suçlaması” konusundaki bir soruyu yanıtlarken, ABD’nin mevcut sınırlarıyla güvenli, bağımsız bir Suriye’yi desteklediğinin altını çizdi. Nauert, “Herhangi türden bir özerk bölgenin eklenmesi ya da (sınırların) değiştirilmesini desteklemiyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, Esat yanlısı güçlerin Afrin'e girdiği haberlerinin sorulması üzerine bu soruları Pentagon'a (ABD Savunma Bakanlığı) yönlendirdi.

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