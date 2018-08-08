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Nauert: Anlaşma olsaydı papaz Brunson evinde olurdu

08.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimde bir ön mutabakata varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye'den bir heyet bugün ABD'de temaslarda bulunacak.Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve iki hafta önce ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın durumuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bir açıklama yaptı.

Nauert, Salı günü düzenlediği basın toplantısında iki ülkenin Brunson konusunda anlaşıp anlaşamadığı sorusu üzerine, "Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, papaz Brunson'ı, diğer ABD vatandaşları ile birlikte eve dönmüş olarak görürdünüz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğünü hatırlatan Nauert, ABD'nin geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e getirdiği yaptırımların işe yarayıp yaramadığı sorusuna da "Yaptırımlar hakkında yorum yapamam" yanıtını verdi.

Nauert, "Eğer bir ilerleme kaydedilip kaydedilemediğini soracak olursanız, sanırım bizim istediğimiz ilerleme papaz Brunson, Türkiye'deki temsilcilik çalışanlarımız ve diğer ABD vatandaşlarının eve dönmesidir. Bu bizim arzu ettiğimiz ilerleme ve belli ki henüz orada değiliz" şeklinde konuştu.

Türkiye'den heyet Çarşamba günü ABD'de

İki ülke arasındaki Brunson gerginliğini düşürmek üzere Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği bir heyet Çarşamba günü ABD'li yetkililerle görüşecek.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yaptırım kararı getiren tutukluluk

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluk durumundan dolayı geçen hafta Soylu ve Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını hedef alan ve ABD'li kişi ve kurumların bu bakanlarla iş yapmasına yasak getiren yaptırımlarını açıklamıştı.

Bunun üzerine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de muhalefet partilerinin de aralarında olduğu siyasi çevreler tepki göstermiş, ancak krizle bağlantılı olarak Türk lirası ABD doları karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmişti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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