Nauert: Anlaşma olsaydı papaz Brunson evinde olurdu

Türkiye'den bir heyet bugün ABD'de temaslarda bulunacak.Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve iki hafta önce ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın durumuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bir açıklama yaptı.

Nauert, Salı günü düzenlediği basın toplantısında iki ülkenin Brunson konusunda anlaşıp anlaşamadığı sorusu üzerine, "Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, papaz Brunson'ı, diğer ABD vatandaşları ile birlikte eve dönmüş olarak görürdünüz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğünü hatırlatan Nauert, ABD'nin geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e getirdiği yaptırımların işe yarayıp yaramadığı sorusuna da "Yaptırımlar hakkında yorum yapamam" yanıtını verdi.

Nauert, "Eğer bir ilerleme kaydedilip kaydedilemediğini soracak olursanız, sanırım bizim istediğimiz ilerleme papaz Brunson, Türkiye'deki temsilcilik çalışanlarımız ve diğer ABD vatandaşlarının eve dönmesidir. Bu bizim arzu ettiğimiz ilerleme ve belli ki henüz orada değiliz" şeklinde konuştu.