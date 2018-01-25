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Nauert: 'Beyaz Saray Açıklamasının Arkasındayız'

25.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, dün Trump ve Erdoğan arasında geçen telefon görüşmesinin ardından Türk tarafının neden Beyaz Saray'dan farklı açıklama yaptığı sorulunca, "Bu beni şaşırtmadı. Konuşmanın da yapılan açıklamanın da kararlı bir şekilde arkasındayız" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, dün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen telefon görüşmesinin ardından Türk tarafının neden Beyaz Saray'dan farklı açıklama yaptığı sorulunca, "Bu beni şaşırtmadı. Konuşmanın da, yapılan açıklamanın da kararlı bir şekilde arkasındayız" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
anlayışınızmı kıt olum ne ayaksınız siz Açıklamanın En Güzelini Başkomutanımız Recep Tayyib Erdoğan Komutasında ASLAN PARÇASI MEHMETCİKLER YAPIYOR.. Siz anlamamakta ısrar etsenizde bu böyle
america da iki başlılık hatta üç başlılık var gibi bir sonuç çıkıyor..benim anlamadığım şey biz hangi başla Büyük Ortadoğu Projesıne girecez..farklı yanıt vermeleri bizim planları bozar ve ters köşe olabiliriz..
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