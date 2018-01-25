Nauert: 'Beyaz Saray Açıklamasının Arkasındayız'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, dün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen telefon görüşmesinin ardından Türk tarafının neden Beyaz Saray'dan farklı açıklama yaptığı sorulunca, "Bu beni şaşırtmadı. Konuşmanın da, yapılan açıklamanın da kararlı bir şekilde arkasındayız" diye konuştu.