Nauert: ‘Menbiç Konusunda Anlaşma Yok'

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşma olmadığını tekrarladı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşma olduğuna dair sorusu üzerine Sözcü, “Bu komik, çünkü Menbiç konusunda bir anlaşma yok” ifadesini kullandı.

İki hafta önce heyetler arasında yapılan görüşmelerin bir sonraki toplantıları ne zaman olacağına dair bir soruya da Sözcü şu an için bu konuda belirlenmiş herhangi bir tarih olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise son açıklamasında Amerika ile Türkiye arasında Menbiç konusunda genel bir anlaşmaya varıldığını Türkiye’nin şimdi Amerika’nın bu anlaşmaya uymasını beklediğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önümüzdeki günlerde Müsteşar Ümit Yalçın başkanlığında Türk Heyeti’nin Washington’a gideceğini açıklamıştı.