Nauert: Rusya, Türkiye ile ABD'nin arasını bozmaya çalışıyor

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Ocak (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Türkiye ile ABD'nin arasını bozmaya çalıştığını ileri sürdü. Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, kendisine yöneltilen "Ruslar, YPG'ye silah sağladığınızı söyleyerek, Türkiye'nin Afrin operasyonundan sizi sorumlu tuttu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın açıklamaları yalnızca duruma yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını bozmaya çalışıyor. Ancak bunu başaramayacaklar" dedi.

Basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmelerine ilişkin bilgi de veren Nauert, "İki bakan çok ciddi ve açık sözlülükle görüşmeler gerçekleştirdi. Bölgede yaşananlara yönelik çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde gerçekleşen üç telefon görüşmesi de bunun kanıtı" diye konuştu. Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu düzenlediği Afrin'in, Suriye'de göreceli olarak istikrarlı bir bölge olduğunu savunan Nauert, "Ancak şu anda istikrar gibi bir durum söz konusu değil. Bizim çok ciddi endişelerimiz var, herkesin IŞİD'e odaklanması gerekiyor. ABD'nin Suriye'de olmasının nedeni IŞİD ile mücadeleye odaklanmaktır. Gözünüzü IŞİD'den ayırıp, diğer kaynakları Kürtlerle savaşmaya yönlendirirseniz, bu çok büyük bir sorun" dedi.