Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, sivillerin bölgeyi terketmesine ve insani yardımlara olanak tanımak için her gün 5 saatlik ateşkes talimatı vermişti ancak bugüne kadar hiçbir insani yardım malzemesi içeri girmediği gibi hiçbir sivil de bölgeyi terketmedi.

Rus ordusu ise, Doğu Guta’daki “militanları” Moskova’nın Doğu Guta’da Suriye hükümetiyle oluşturduğu insani yardım koridorunu bombalamakla suçladı. Rus ordusu ayrıca, "militanların" bölgeyi terketmek isteyenleri halk önünde infaz ettiğini öne sürdü.

Bakanlıktaki günlük basın brifinginde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nauert, insanların bu koridoru kullanmaya, Esat’ın ordusuna zorla alınma, sürgüne gönderilme ya da öldürülme gibi nedenlerle korktuğunu söyledi.

Öte yandan, BM İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, Rusya'nın "tek taraflı" planında yer alan, çatışmalara her gün 5 saat "mola" verilmesi uygulamasının, yardımları ulaştırmak ya da sivilleri tahliye etmek açısından yeterli olmadığını söyledi.

Suriye devlet televizyonu İhbariye TV de, onlarca sivilin Doğu Guta’nın sınırında toplandığını ancak hükümetin kontrolündeki bölgeye geçiş noktasına erişmelerinin isyancılarca engellendiğini iddia etti.

Rus Tümgeneral Vladimir Zolotukhin Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, dış mahalleleri kontrol eden isyancıların, Suriye ve Rus güçlerinin bulunduğu rotayı bombaladığını ve tahliyeleri önlediğini öne sürdü.

Haftalardır Rusya’nın desteğiyle Suriye hükümetinin bombardımanı altındaki bölge sakinleri, ateşkes anlaşmasına güvenmiyor. BM ve yardım kuruluşları da tek taraflı anlaşmayı eleştirerek, bölgeyi terketmek isteyenlere hiçbir güvenlik garantisinin sağlanmadığını savunuyor.

Egeland, BM Güvenlik Konseyi'nin haftasonunda kabul ettiği 30 günlük ateşkes çağrısı kararının da Doğu Guta'daki durumu düzeltme adına pek fazla katkı sağlamadığını belirtti. Egeland, "(kararın) Kabul edilmesinden bu yana, (durum) daha iyiye gitmedi, daha kötüleşti" dedi.

"Doğu Guta'ya yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelerin düzenlice organize edilebilmesi için 5 saatin yeterli olduğunu düşünen bir insani yardım aktörü tanımıyorum" diyen Egeland, BM insani yardım çalışma grubunun, bu girişimin çatışmalara mola ve koridor açısından insani standartları karşılaması için Rusya ve diğer taraflarla görüşülmesi konusunu tartıştığını sözlerine ekledi.