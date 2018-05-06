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Navalny Serbest

06.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı protesto gösterilerini organize eden ve gösteriler sırasında 1500’den fazla protestocuyla birlikte gözaltına alınan muhalif lider Alexei Navalny serbest bırakıldığını açıkladı

Navalny Serbest

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı protesto gösterilerini organize eden ve gösteriler sırasında 1500’den fazla protestocuyla birlikte gözaltına alınan muhalif lider Alexei Navalny serbest bırakıldığını ancak iki suçlamayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Navalny, Twitter mesajında Moskova’da Puskin Meydanı’nda gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığını kaydetti. Navalny, bununla birlikte izinsiz gösteri organize etmek ve polise karşı direnmekten suçlandığını belirtti. Navalny, bu suçlamaların her biri için 15 gün cezaevinde kalabilir.

Rusya’da siyasi tutuklamaları gözlemleyen OND-Info adlı kuruluş Putin’in Pazartesi günkü yemin törenini protesto etmek için ülke genelinde 26 kentte biraraya gelen protestoculardan en az 1575’inin gözaltına alındığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü gözaltıları ve bazı protestocuların dövülmesini ‘ölçüsüz’ olarak nitelemişti.

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