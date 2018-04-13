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Navaz Şerif siyasetten ömür boyu men edildi

13.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Geçen yıl yolsuzluk iddialarının ardından görevinden uzaklaştırılan Pakistan’ın eski başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif'in siyasi geleceğine son noktayı koydu. Mahkeme sözcüsü, Şerif'in ömür boyu siyasetten men edildiğini açıkladı. Üç kez başbakanlık görevini üstlenen Navaz Şerif 2017 Temmuz ayında Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına adının karışması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Panama belgelerinde Şerif ve ailesi kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanıyor. İddiaların ortaya çıkmasının ardından geçen yıl Ekim ayında Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Parti başkanlığını bırakmıştı

Şerif bu yıl Şubat ayında Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin talebi üzerine kurucusu olduğu Pakistan Müslüman Birliği'nin (PML) genel başkanlığını bırakmıştı. Mahkeme Şerif'in 2017 Temmuz ayından bu yana aldığı kararları da geçersiz ilan etmişti. Seçim yasasında yapılan değişikliğin ardından Navaz Şerif'in yeniden partisinin başına dönmesine itiraz eden muhalefet partileri, Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin Navaz Şerif'le ilgili kararının 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak genel seçimler üzerinde etkisi olması bekleniyor. Güvenlik uzmanı Fida Khan, 224 milyon nüfuslu Pakistan'da Şerif'in siyasi kariyerinin sona ermesiyle ordunun etkisini daha da artırabileceğini belirtiyor.

Navaz Şerif'in kurduğu Pakistan Müslüman Birliği'nin genel başkanlık görevini yakın arkadaşı, yol arkadaşı Şahid Haqan Abbasi yürütüyor. Temmuz ayındaki seçimlere Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'in de katılabileceği belirtiliyor. Kardeş Şerif, Pencap eyaletinin başbakanlık görevini yürütüyor.

dpa, AFP / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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