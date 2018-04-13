Navaz Şerif siyasetten ömür boyu men edildi

Pakistan Yüksek Mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif'in siyasi geleceğine son noktayı koydu. Mahkeme sözcüsü, Şerif'in ömür boyu siyasetten men edildiğini açıkladı. Üç kez başbakanlık görevini üstlenen Navaz Şerif 2017 Temmuz ayında Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına adının karışması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Panama belgelerinde Şerif ve ailesi kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanıyor. İddiaların ortaya çıkmasının ardından geçen yıl Ekim ayında Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
Parti başkanlığını bırakmıştı
Şerif bu yıl Şubat ayında Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin talebi üzerine kurucusu olduğu Pakistan Müslüman Birliği'nin (PML) genel başkanlığını bırakmıştı. Mahkeme Şerif'in 2017 Temmuz ayından bu yana aldığı kararları da geçersiz ilan etmişti. Seçim yasasında yapılan değişikliğin ardından Navaz Şerif'in yeniden partisinin başına dönmesine itiraz eden muhalefet partileri, Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin Navaz Şerif'le ilgili kararının 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak genel seçimler üzerinde etkisi olması bekleniyor. Güvenlik uzmanı Fida Khan, 224 milyon nüfuslu Pakistan'da Şerif'in siyasi kariyerinin sona ermesiyle ordunun etkisini daha da artırabileceğini belirtiyor.
Navaz Şerif'in kurduğu Pakistan Müslüman Birliği'nin genel başkanlık görevini yakın arkadaşı, yol arkadaşı Şahid Haqan Abbasi yürütüyor. Temmuz ayındaki seçimlere Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'in de katılabileceği belirtiliyor. Kardeş Şerif, Pencap eyaletinin başbakanlık görevini yürütüyor.
dpa, AFP / HT, BK
© Deutsche Welle Türkçe
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum