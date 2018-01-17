Nazarbayev'den Trump'a Kuzey Kore Krizi Konusunda İşbirliği Önerisi

Son Güncelleme 11 saat önce 17.01.2018 02:09 |11 saat önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Washington’a yaptığı ziyarette Amerika’ya, sıkıntılı bölgesel konular başta olmak üzere stratejik işbirliği ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularında işbirliği önerisinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Washington'a yaptığı ziyarette Amerika'ya, sıkıntılı bölgesel konular başta olmak üzere stratejik işbirliği ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularında işbirliği önerisinde bulundu. Başkan Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelen Nazarbayev, eski bir Sovyet cumhuriyeti olarak, stratejik konumda bulunan ülkesinin, Afganistan'dan Rusya'ya, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programına kadar birçok konuda değerli bir müttefik olabileceğini belirtti. Basın toplantısı sırasında Nazarbayev, "Belki biliyorsunuzdur, Kazakistan nükleer silahlara sahip dördüncü büyük ülkeydi. Ancak biz kendi rızamızla nükleer silahlardan vazgeçtik. Bu sebeple biz İran'la görüşüyoruz ve Kuzey Kore'yle de görüşebiliriz” dedi. Başkan Trump da, Kazakistan'ı Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda değerli bir ortak olarak gördüğünü belirtti. Trump, Nazarbayev'le birlikte Pyonyang'ın dünyayı nükleer bir yıkımla tehdit etmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Nazarbayev ayrıca ülkesiyle Amerikan firmaları arasında 7,5 milyar dolarlık ticaret anlaşmaları yapıldığını açıkladı. Yapılan anlaşmalar arasında Boeing uçak siparişi ve 900 General Elektrik tren lokomotifinin Kazakistan'da montajının yapılması işleri de bulunuyor. Nazarbayev'in ziyareti Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık ettiği döneme denk gelmesi açısından da önemli. Kazakistan BM'de bu görevi üstlenen ilk Orta Asya ülkesi ve Nazarbayev Amerika gezisi sırasında BM'yi de ziyaret edecek. AtlantiK Konseyi'nden ve eski başkan George W. Bush döneminin dışişleri bakan yardımcısı ve ulusal güvenlik konseyi üyesi David A. Merkel, Kazak liderle Trump arasında konuşulacak çok konu olduğunu söylüyor. Merkel'e göre Kazakistan'ın stratejik konumu nedeniyle Trump ve Nazarbayev arasında Rusya, Çin, Afganistan, Pakistan ve İran gibi konuşulacak çok sayıda konu var. Merkel, "Kazakistan'ın lider olarak Orta Asya'da Afganistan'la komşu olması önemli ve bu Afganistan'ın yeniden komşularıyla entegre olabilmesi için bir fırsattır.” dedi.