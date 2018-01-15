Nazi ölüm kampındaki son isyancı yaşamını yitirdi

Deniz Berktay / Kiev, 15 Ocak (DHA) - İkinci Dünya Savaşı yıllarında Naziler'in Polonya'da kurduğu en büyük imha kamplarından biri olan Sobibor'daki silahlı isyana katılanlardan hayatta kalan son kişi olan Arkadiy Morseyeviç Vaysppapir, Kiev'de yaşamını yitirdi.

Ukrayna Yahudi Komitesi Başkanı Eduard Dolinski, yaptığı açıklamada, Sobibor'dan kaçış operasyonunu organize eden ve operasyona katılanlardan geride kalan son kişi olan Arkadiy Vayspapir'in, 97 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir Ukrayna Yahudisi olan Arkadiy Vayspapir, 1921 yılında, bugünkü Ukrayna'nın Herson ilinde dünyaya gelmişti. 1941 yılında Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırdığı dönemde, Kiev'in savunmasına katılmış ve çatışma sırasında aldığı ağır yara nedeniyle askeri hastanede yatarken, Kiev'in Almanların eline geçmesi sonucunda esir düşmüştü. Çeşitli esir kamplarına gönderilen Vayspapir, 1943 yılında, Nazilerin en büyük imha kamplarından biri olan Sobibor'a gönderildi.

Burada, yine bir Sovyet savaş esiri olan Teğmen Aleksandır Peçerski liderliğindeki isyan ve kaçış planının organizasyonunda görev aldı.