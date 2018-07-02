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NBA yıldızı James'in 25 saniyelik geliri Türk vatandaşının bir yıllık asgari ücretine denk

02.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in en büyük yıldızlarından LeBron James, Los Angeles Lakers takımıyla 4 yıllığına 154 milyon dolarlık kontrat imzaladı.

NBA yıldızı James'in 25 saniyelik geliri Türk vatandaşının bir yıllık asgari ücretine denk

2017-2018 sezonunda Cleveland Cavaliers'ı NBA finallerine taşıyan yıldız oyuncu, final serisinde Stephen Curry ve Kevin Durant'in forma giydiği Golden State Warriors'a karşı maç kazanamadan elendi.

4-0 biten final serisinin ardından LeBron James, Cleveland'la kontratını yenilememe kararı almış ve diğer takımlarla görüşmelere başlamıştı.

Geçen sezon maç başına 27,5 sayı, 9,1 asist, 8,6 ribaund ve 1,4 top çalmayla oynayan 'Kral' lakaplı James, Los Angeles Lakers'ta sezon başına 38,5 milyon dolar kazanacak.

ASGARİ ÜCRETLİ LEBRON'A KARŞI

NBA takımları play-off maçları hariç bir sezonda 82 maç yapıyor. Maçlar ise 48 dakika.

Bu da 33 yaşındaki LeBron'un sakatlık ya da başka bir sorun olmazsa normal sezonda 3.936 dakika oynayabileceği anlamına geliyor.

Her şey yolunda gider ve LeBron tüm maçlara çıkarsa bir dakikada elde edeceği gelir 9.781 dolar olacak.

Türkiye'de çalışan bir asgari ücretlinin aylık geliri 1603 TL, yıllık net geliri ise 19.236 TL.

Dolar bazında yıllık asgari ücret ise 4.172 dolara tekabül ediyor. Bu da Lebron'un bir yıllık asgari ücret gelirini sahada geçirdiği 25,5 saniyede kazanacağı anlamına geliyor.

Türkiye'de çalışan bir kişinin LeBron'un bir dakikada elde ettiği geliri bir yılda kazanabilmesi için aylık maaşının 3.700 TL olması gerekiyor.

Ancak bu tutarlar sadece LeBron'un imzaladığı kontratla elde edeceği kazanç. Yıldız oyuncunun sponsorluklardan veya forma satışlarından elde edeceği gelirlerin Los Angeles gibi büyük bir pazarda çok daha yüksek düzeylere ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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NBA lebron james gelir maaş cleveland cavaliers Los Angeles Lakers

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