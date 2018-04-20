NBC: ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

Amerikan NBC Televizyonu ABD'li 66 senatörün senatörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'de yargılanan Pastör Andrew Brunson ile ilgili bir mektup gönderdiklerini bildirdi. Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

NBC'nin haberine göre, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den senatörler Andrew Brunson Davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı "önlemler" alınabileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, Brunson'un casusluk ve Fethullah Gülen yapılanmasına üye olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame, "meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı" olarak nitelendirildi. Metupta ayrıca Brunson'un "Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi bir rehin olarak kullanıldığı ve iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiği" belirtildi.

ABD'nin "adaletin yerine geleceği konusunda sabırlı olduğunun" belirtildiği mektupta senatörler, "Türkiye'nin hukuklara saygılı ABD vatandaş ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkının sağlanması için bazı önlemlerin gerekli olduğunu" da ekledi.