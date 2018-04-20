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NBC: ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

20.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Amerikan NBC Televizyonu senatörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yargılanan Pastör Andrew Brunson ile ilgili bir mektup gönderdiklerini bildirdi. Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

NBC: ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

Amerikan NBC Televizyonu ABD'li 66 senatörün senatörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'de yargılanan Pastör Andrew Brunson ile ilgili bir mektup gönderdiklerini bildirdi. Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

NBC'nin haberine göre, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den senatörler Andrew Brunson Davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı "önlemler" alınabileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, Brunson'un casusluk ve Fethullah Gülen yapılanmasına üye olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame, "meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı" olarak nitelendirildi. Metupta ayrıca Brunson'un "Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi bir rehin olarak kullanıldığı ve iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiği" belirtildi.

ABD'nin "adaletin yerine geleceği konusunda sabırlı olduğunun" belirtildiği mektupta senatörler, "Türkiye'nin hukuklara saygılı ABD vatandaş ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkının sağlanması için bazı önlemlerin gerekli olduğunu" da ekledi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin pastörüydü.

Brunson, Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldığında gözaltına alınmıştı.

Basında yer alan haberlerde, pastörün bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirildi.

Pastör Brunson'un İzmir'de kaldığı yüksek güvenlikli cezaevi

Brunson Pazartesi başlayan duruşmasında suçlamaları reddetti, "Ben Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapmadım. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye için 25 yıldır dua ediyorum" dedi.

Türk yetkililere yaptırım olasılığı

Brunson, Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada bu kez de "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklanması talep edilmişti.

Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlar için adım atacaklarını açıkladı. Senatörler Brunson'a karşı yöneltilen suçlamaları "uydurma" ve tutukluluk halini ise "rehin alma" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu hafta Twitter'dan paylaştığı mesajında Brunson'un "Türkiye'de sebepsiz yere zulme uğradığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran ifadeler kullanarak "Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar" demişti.

ABD ise olası bir takası reddediyor.

NBC: ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var

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