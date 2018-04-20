NBC: 'ABD’li Senatörler Erdoğan’a Mektup Yazdı'

ABD’li 66 senatörün, İzmir’de yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiği iddia edildi. İddianın sahibi NBC televizyonu.

NBC’nin haberine göre mektupta hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin imzası yer aldı. Mektupta, Brunson ile ilgili Fethullah Gülen bağlantılarının detaylandırıldığı iddianame, "meçhul suçlamalar, uydurma iddialar ve karakter suikastının saçma bir derlemesi" olarak nitelendirildi.

Mektupta ayrıca, “Türk hükümeti içinde, iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar vermek isteyen bazı unsurların Brunson'ı siyasi bir piyon olarak kullandığı” öne sürüldü.

ABD yönetiminin, adaletin yerine geleceği konusunda sabırlı olduğunun belirtildiği mektupta senatörler, "Türkiye'nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir zulüm korkusu yaşatmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkı sağlaması için, başka önlemlerin gerekli olacağını” da vurguladı.

Mektuba imza atanlardan Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Perşembe günü Türk yetkilileri hedefleyen olası yaptırımlar için baskılarını sürdüreceklerini söylemişti. İki senatör, Brunson’a yönelik suçlamaların uydurma, rahibin tutuklu olmasının ise rehin tutmayla bir olduğunu savunmuştu.