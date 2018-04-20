NBC: 'ABD’li Senatörler Erdoğan’a Mektup Yazdı'

ABD’li 66 senatörün, İzmir’de yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiği iddia edildi. İddianın sahibi NBC televizyonu.
NBC’nin haberine göre mektupta hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin imzası yer aldı. Mektupta, Brunson ile ilgili Fethullah Gülen bağlantılarının detaylandırıldığı iddianame, "meçhul suçlamalar, uydurma iddialar ve karakter suikastının saçma bir derlemesi" olarak nitelendirildi.
Mektupta ayrıca, “Türk hükümeti içinde, iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar vermek isteyen bazı unsurların Brunson'ı siyasi bir piyon olarak kullandığı” öne sürüldü.
ABD yönetiminin, adaletin yerine geleceği konusunda sabırlı olduğunun belirtildiği mektupta senatörler, "Türkiye'nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir zulüm korkusu yaşatmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkı sağlaması için, başka önlemlerin gerekli olacağını” da vurguladı.
Mektuba imza atanlardan Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Perşembe günü Türk yetkilileri hedefleyen olası yaptırımlar için baskılarını sürdüreceklerini söylemişti. İki senatör, Brunson’a yönelik suçlamaların uydurma, rahibin tutuklu olmasının ise rehin tutmayla bir olduğunu savunmuştu.
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum