Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Harris, Hawaii'de görevi Amiral Phil Davidson'a devrettiği tören sırasında yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore, bizim için en yakın tehdit olmayı sürdürüyor. ABD'ye erişebilen füzeler ile nükleer kapasiteye sahip bir Kuzey Kore kabul edilemez." dedi.
ABD Pasifik Komutanlığının (PACOM) ardından ABD'nin Seul Büyükelçisi olması beklenen Harris, Çin'in ABD için uzun vadede en büyük zorluk olduğuna işaret ederek, "ABD ve müttefiklerinin müdahalesi ve angajmanı olmazsa Çin'in Asya'da hegemonya hayalini gerçekleştireceğini" söyledi.
Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'den Harris'in açıklamalarına yanıt geldi.
Çunying, Amiral Harris'in, başkalarının bunu ABD'nin elinden alacağı korkusuyla "kafayı hegemonyaya taktığı" değerlendirmesinde bulundu.
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu! İşte şehitlerimiz...
Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 3 yorum