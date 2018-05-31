Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Harris, Hawaii'de görevi Amiral Phil Davidson'a devrettiği tören sırasında yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore, bizim için en yakın tehdit olmayı sürdürüyor. ABD'ye erişebilen füzeler ile nükleer kapasiteye sahip bir Kuzey Kore kabul edilemez." dedi.

ÇİN UZUN VADELİ DÜŞMAN

ABD Pasifik Komutanlığının (PACOM) ardından ABD'nin Seul Büyükelçisi olması beklenen Harris, Çin'in ABD için uzun vadede en büyük zorluk olduğuna işaret ederek, "ABD ve müttefiklerinin müdahalesi ve angajmanı olmazsa Çin'in Asya'da hegemonya hayalini gerçekleştireceğini" söyledi.

ÇİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ: KAFAYI BİZE TAKTILAR

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'den Harris'in açıklamalarına yanıt geldi.

Çunying, Amiral Harris'in, başkalarının bunu ABD'nin elinden alacağı korkusuyla "kafayı hegemonyaya taktığı" değerlendirmesinde bulundu.

