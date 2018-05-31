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Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

ABD Pasifik Komutanı Amiral Harry Harris, Kuzey Kore'nin Pasifik'te barışa en yakın tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi. Harris, "hegemonya hayali" kuran Çin'in ise uzun vadede ABD için en bütük tehdit olduğunu açıkladı.

Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin

Harris, Hawaii'de görevi Amiral Phil Davidson'a devrettiği tören sırasında yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore, bizim için en yakın tehdit olmayı sürdürüyor. ABD'ye erişebilen füzeler ile nükleer kapasiteye sahip bir Kuzey Kore kabul edilemez." dedi.

ÇİN UZUN VADELİ DÜŞMAN

ABD Pasifik Komutanlığının (PACOM) ardından ABD'nin Seul Büyükelçisi olması beklenen Harris, Çin'in ABD için uzun vadede en büyük zorluk olduğuna işaret ederek, "ABD ve müttefiklerinin müdahalesi ve angajmanı olmazsa Çin'in Asya'da hegemonya hayalini gerçekleştireceğini" söyledi.

abd

ÇİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ: KAFAYI BİZE TAKTILAR

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'den Harris'in açıklamalarına yanıt geldi.

Çunying, Amiral Harris'in, başkalarının bunu ABD'nin elinden alacağı korkusuyla "kafayı hegemonyaya taktığı" değerlendirmesinde bulundu.

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Amerika Rusya ABD Kuzey Kore harry harris Pasifik çin Hua Çunying ordu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizimde en buyuk dusmanimiz sensin abd...
@soner_1970_gyfug Hayır dost ve müttefik Türkiye ile, üsleri cirit atıyor. Hükümetler bir şey oldu mu Abdye koşuyorlar:)
Bence ABD'ye herkes düşman. AB'nin Rusyanın, Kore'nin İran'ın ÇiN Hindistan yahu bir dost ülke varmı. İsrail hariç
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