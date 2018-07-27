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Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı. Yediği şey yüzünden eli bu hale geldi ardından kesildi

Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti

Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı.

Dünyanın hayrete düştüğü olay, çiğ deniz ürünlerinin tüketildiği Asya'da soru işaretlerine neden oldu.

The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

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ELİ KESİLDİ

Chonbuk National University Medical School’dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra adamın elinin kesildiğini açıkladı.

Dr. Karen Wong, “Deniz suyuna ya da kontamine olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere immün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.

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DENİZ ÜRÜNÜ gıda zehirlenmesi Güney Kore çiğ deniz ürünü eli kesildi deri enfeksiyonu

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