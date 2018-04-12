HABER

Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 21:59 | Son Güncelleme

Suriye'ye operasyon nedeniyle birbirlerine karşı çok sert açıklamalarda bulunan Rusya ve ABD, diplomatik nezaketi elden bırakmıyor. Dünyaya 'her an savaşabilecekleri' yönünde mesajlar veren iki ülkenin BM temsilcileri, önceki gün yapılan toplantıda sarmaş dolaş görüntülendi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Moskova-Washington hattındaki gergin ilişkilere rağmen Amerikan mevkidaşı bayan Nikki Haley ile normal insani ilişkileri devam ettirdiklerini belirterek, "Haley ile görüşürken öpüşüyoruz" dedi.

"NORMAL İNSANİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Mygazete sitesinde Fuad Safarov’un haberine göre, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'a konuşan Rus diplomat şu ifadeleri kullandı: "Ben burada, sıradan vatandaşlar düzeyinde Rusya'ya karşı davranışların değiştiğini hissetmiyorum. Tüm meslektaşlarımla muhabbet ediyoruz. Amerikalı meslektaşlarıma gelince Haley ile normal insani ilişkilerimiz var."

"EVET ÖPÜŞÜYORUZ, ÖPÜŞÜYORUZ"

Sunucunun, "Görüşürken öpüşüyormusunuz?" sorusuna Rus diploma Nebenzya, "Evet öpüşüyoruz, öpüşüyoruz" diye yanıt verdi.

Nebenzya ve Haley sarmaş dolaş! Savaşın eşiğine gelen Rusya ve ABD dünyayı mı kandırıyor?

1 / 6

Suriye'ye operasyon nedeniyle birbirlerine karşı çok sert açıklamalarda bulunan Rusya ve ABD, diplomatik nezaketi elden bırakmıyor. Dünyaya 'her an savaşabilecekleri' yönünde mesajlar veren iki ülkenin BM temsilcileri, önceki gün yapılan toplantıda sarmaş dolaş görüntülendi.
2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Suriye Nikki Haley Vasily Nebenzya BM öpüştü öpüşürken

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Rusya'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Hamile kadın mesajı yanlış numaraya atınca ortalık karıştı

Hamile kadın mesajı yanlış numaraya atınca ortalık karıştı

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar

Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar

ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

ABD resmen duyurdu: Suriye'de kimyasal saldırı kanıtlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.