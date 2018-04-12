Sarmaş dolaş görüntülendiler! ABD ve Rusya dünyayı mı kandırıyor?

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Moskova-Washington hattındaki gergin ilişkilere rağmen Amerikan mevkidaşı bayan Nikki Haley ile normal insani ilişkileri devam ettirdiklerini belirterek, "Haley ile görüşürken öpüşüyoruz" dedi.
"NORMAL İNSANİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"
Mygazete sitesinde Fuad Safarov’un haberine göre, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'a konuşan Rus diplomat şu ifadeleri kullandı: "Ben burada, sıradan vatandaşlar düzeyinde Rusya'ya karşı davranışların değiştiğini hissetmiyorum. Tüm meslektaşlarımla muhabbet ediyoruz. Amerikalı meslektaşlarıma gelince Haley ile normal insani ilişkilerimiz var."
"EVET ÖPÜŞÜYORUZ, ÖPÜŞÜYORUZ"
Sunucunun, "Görüşürken öpüşüyormusunuz?" sorusuna Rus diploma Nebenzya, "Evet öpüşüyoruz, öpüşüyoruz" diye yanıt verdi.
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