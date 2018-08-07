Nefret Cinayetine Ömür Boyu Hapis Cezası

Amerika’da bir federal mahkeme Kansas eyaletinden Adam Purinton’a şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

Purinton, Şubat 2017’de bir Hindistan vatandaşını öldürmüştü.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Jeff Sessions’ın silahla vurmak suretiyle yapılan eylem için “iğrenç” ifadesini kullandığı ve böyle nefret suçlarının Adalet Bakanlığı’nın önceliği olacağını kaydettiği belirtildi.

Purinton, Kansas’ın Olathe şehrinde bir barda mühendis Srinivas Kuchibhotla’yı öldürmüş ve arkadaşı Alok Madasani’yi yaramıştı.

Bir GPS navigasyon şirketinin çalışanları olan kurbanların her ikisi de Hindistan’ın Haydarabad kentinden gelmişti.

Üçüncü kurban Ian Grillot, Purinton’u kovaladığı sırada vurulmuştu. Purinton ise kaçmıştı.

Purinton Hintli kurbanlarını ırk, renk, din ve milliyetlerinden dolayı hedef aldığı iddiasıyla nefret suçlarından yargılandı.

Purinton üç federal nefret suçunu itiraf ettiği için ölüm cezasına çarptırılmadı.

Tanıklar Purinton’un bu kişilere “ülkemden defolun!” dediğini ve daha sonra elinde silahla geldiğini belirtti. Purinton ise daha sonra bir arkadaşına “İki İranlıyı vurdum” dedi.

Olayın ardından Purinton, Missouri eyaletinin Clinton kentinde bir barda yakalanmıştı.

