Neonaziler ve İslamcıların kader birliği

Araştırmacılara göre zıt gibi görünen iki uç aslında birbirine çok benziyor.Radikalizm araştırmaları yapan Julia Ebner militan sağcılar ve İslamcılarla konuştu, onları dinledi, lokallerine gitti ve edindiği tecrübeleri ‘Gazap' adlı bir kitapta topladı. Her iki grubun benzer yanları var. Biyografileri benzeşiyor. Görüşleri kısmen birbirine zıt. Ve her ikisi de diğerinin söylem ve eylemlerine doğrudan tepki gösteriyor.

İlahiyatçı Christian Linker "Gençlerin cihatçı mı yoksa Neonazi mi olacağını rastlantılar belirliyor, her ikisi de radikal grupların vaat ettiği arkadaşlık, dayanışma ve beraberliği arıyor”, demişti.

Julia Ebner daha da ileri giderek, radikal kutupların birbirlerinin nedeni olduğunu ve karşılıklı radikalleşmeyi körüklediklerini söylüyor. Kurban rolüne bürünme, ötekini şeytanlaştırma ve devletin pasifliği, son yıllarda radikalliğe dönüşen paralel düşüncelerden sadece bazıları. Yayıncı Düzen Tekkal, Zeit gazetesine yazdığı makalede İslamcılarla radikal sağcıları ‘meşum ikizler' olarak tanımlamıştı. Julia Ebner iki kutup arasındaki karşılıklı etkileşimin henüz yeterli ölçüde araştırılmadığını söylüyor.