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Nepal Everest’e tek başına tırmanmayı yasakladı

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 15:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Nepal bütün profesyonel dağcılar için çok büyük önem taşıyan Everest de dahil dağcıların ülkedeki dağlara yalnız başlarına tırmanmalarını 2018 tırmanış sezonu öncesinde kazalara karşı aldığı önlemler kapsamında yasakladı.

Perşembe geç saatlerde Himalayalardaki ülkenin dağcılık düzenlemelerine bir revizyon getiren kabine daha önce birçok ünlü dağcının hayatını kaybettiği dağlarında tekrar benzer kazalar olmasını istemiyor.

Ülkenin Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Maheshwor Neupane, "Değişiklikler sadece yalnız başına yapılan yolculukları yasaklıyor. Daha önce bu yalnız seferlere izin veriliyordu” dedi ve revizyonun amacının dağcılığı daha güvenli hale getirmek ve ölümlü tırmanışları azaltmak olduğunu söyledi.

Nisan ayında deneyimli İsviçreli dağcu Ueli steck Everest yakınlarındaki Nuptse zirvesine çıkarken kayarak düşmüş ve hayatını kaybetmişti. İki bacağını da donma sebebiyle kaybeden Yeni Zelandalı Mark Inglis 2006 yılında 8.848 metrelik Everest'e tırmanan ilk çifte ampute dağcı olmuştu. Kararın özellikle yalnız tırmanmayı tercih eden birçok profesyonel dağcıyı kızdırması bekleniyor. (Fotoğraflı)

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