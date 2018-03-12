Nepal’de Uçak Kazası

Bangladeş’ten kalkan ve mürettebat dahil 71 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı, Nepal’in başkenti Katmandu’ya inerken yere çakıldı. Düşen uçakta patlama meydana geldi ve uçağı alevler sardı.
Yetkililere göre onlarca kişi yaşamını yitirdi.
Ölenlerin sayısı henüz tam olarak belli değil. Patlama sonrası yaralılar acil olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Nepal ordu sözcüsü Gokul Bhandari, 50 kişinin öldüğünü, diğerlerinin durumunun ise bilinmediğini belirtti. Ancak bir polis yetkili, en az 38 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı ve 10 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Düşen Bombardier Dash 8 Q-400 tipli uçağın ait olduğu havayollarının sözcüsü, uçakta 4 mürettebat ve 67 yolcunun bulunduğunu belirtti.
Kaza sonrası olay yerine ulaşan Associated Press muhabirleri, US-Bangla Havayolları’na ait çift motorlu uçağın, bir kaç büyük parçaya ayrılmış olduğunu gördü. Muhabirler ayrıca onlarca itfaiye ve kurtarma görevlisinin uçağın enkazının etrafındaki çimlik alanda toplanmış olduğunu belirtti.
Kazanın yaşandığı bölgenin etrafına da kazayı merak eden binlerce Nepalli toplandı.
Bir görgü tanığı, iniş yapmaya çalışan uçağın defalarca yalpaladığını belirtti.
Görgü tanığı şu ifadeleri kullandı: “Uçak çok alçaktan uçuyordu, dağlara çarpacağını düşündüm. Ancak bir anda arka arkaya iki patlama oldu.”
Görgü tanığı, itfaiye ekiplerinin yangını hemen söndürdüğünü belirtti. Ancak uçaktan yayılan koyu dumanlar kentin pek çok yerinden göründü.
Televizyona konuşan havayollarının Katmandu’daki görevlisi, uçağın inişe izin verilmeden önce, havaalanı etrafında iki kez dolaştığını söyledi.
Bir başka görgü tanığı, uçağın, iniş pistinin hemen dışına iniş yaptığını, parçalara ayrıldıktan sonra infilak ettiğini belirtti.
Yaralıların çoğu, Katmandu Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Havayolları yetkililerinden Kamrul İslam, yolculardan 32’sinin Bangladeş, 33’ünün Nepal, birer kişinin de Çin ve Maldivler vatandaşı olduğunu belirtti.
Katmandu havaalanında daha önce de uçak kazaları meydana gelmişti. 2012 yılında Sita Air’e ait uçak, kalkıştan hemen sonra bir kuşa çarpıp düşmüş, uçakta bulunan 19 kişi yaşamını yitirmişti.
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