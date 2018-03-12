Nepal’de Uçak Kazası

Bangladeş’ten kalkan ve mürettebat dahil 71 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı, Nepal’in başkenti Katmandu’ya inerken yere çakıldı. Düşen uçakta patlama meydana geldi ve uçağı alevler sardı.

Yetkililere göre onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin sayısı henüz tam olarak belli değil. Patlama sonrası yaralılar acil olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nepal ordu sözcüsü Gokul Bhandari, 50 kişinin öldüğünü, diğerlerinin durumunun ise bilinmediğini belirtti. Ancak bir polis yetkili, en az 38 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı ve 10 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Düşen Bombardier Dash 8 Q-400 tipli uçağın ait olduğu havayollarının sözcüsü, uçakta 4 mürettebat ve 67 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Kaza sonrası olay yerine ulaşan Associated Press muhabirleri, US-Bangla Havayolları’na ait çift motorlu uçağın, bir kaç büyük parçaya ayrılmış olduğunu gördü. Muhabirler ayrıca onlarca itfaiye ve kurtarma görevlisinin uçağın enkazının etrafındaki çimlik alanda toplanmış olduğunu belirtti.