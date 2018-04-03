Netanyahu BM Anlaşmasını İptal Etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, binlerce Afrikalı göçmenin Batı ülkelerine yerleştirilmesi için BM mülteciler dairesiyle vardıkları anlaşmayı iptal etti.
Netanyahu anlaşmayı ilk olarak dün (Pazartesi) duyurmuş ancak bundan birkaç saat sonra anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı bugün yaptığı açıklamada ise şikayetleri dinledikten ve durumu yeniden değerlendirdikten sonra anlaşmayı iptal etme kararı aldığını söyledi.
Netanyahu’nun ilk açıklamasına göre, plan, 16 bin 250 göçmenin Kanada, İtalya ve Almanya gibi ülkelere gönderilmesini öngörüyordu. Ancak daha sonra Almanya, Afrikalı göçmenlerin yerleştirilmesine yönelik herhangi bir plandan haberinin olmadığını bildirdi.
Başkent Washington’daki American Üniversitesi’nden yardımcı profesör Guy Ziv Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, bu çelişkinin Netanyahu açısından utanç verici olduğunu ve anlaşmaya yönelik en fazla muhalefetin, tabanındaki sağcı kesimlerden geldiğini ve bu kesimlerin binlerce göçmenin İsrail’de kalacak olmasından hoşlanmadığını söyledi.
Ziv, “Diğerlerini de İsrail’in misafirperverliğinden fayda sağlamaya ve buraya yasadışı yollarla gelip süresiz kalmaya cesaretlendirebileceğini söylüyorlar” dedi.
İsrail, çoğunluğu Eritre ve Sudan’dan olmak üzere 35 bin civarında Afrikalı göçmene ev sahipliği yapıyor.
Netanyahu’nun sağcı hükümeti, Afrikalıları mülteci olarak kabul etmiyor ve onları “kaçaklar” ya da sadece iş arayan ekonomik göçmenler olarak tanımlıyor.
Göçmenler ülkede ayrıca siyasi bir mesele haline de gelmiş durumda. Bazı muhafazakar politikacılar Müslüman ve Hıristiyan Afrikalılar’ın varlığını İsrail’in Yahudi karakterine bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.
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