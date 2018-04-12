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Netanyahu'dan İran'a yanıt: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 03:58 | Son Güncelleme

İranlı bir yetkilinin Humus'a düzenlenen saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" tehdidine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. Netanyahu, "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin" dedi.

Netanyahu'dan İran'a yanıt: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen pazartesi günü Rusya ve Esed rejimi tarafından, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan Tel Aviv yönetimine yönelik İranlı bir yetkilinin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" tehdidine, "İsrail'in kararlılığını test etmeyin." sözüyle karşılık verdi.

Başbakan Netanyahu, Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'de (Soykırım Müzesi) 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, İran'a tehditler savurdu.

"İRAN TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR"

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1939-1945 yıllarında hayatını kaybeden Yahudilerden söz eden Netanyahu, "İsrail'in siyasetini üç cümleyle özetleyeyim: Saldırıya karşı hücum, savunma ve caydırma için saldırı ile İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan herkese saldırı." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İran'ın hem İsrail'i hem de tüm dünyayı tehdit ettiğini öne sürerek, "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin." değerlendirmesinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün akşam Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulunmuştu.

ASKERİ BİRLİKLER ALARM SEVİYESİNDE

Jerusalem Post gazetesi de dün isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esad rejimi öder" ifadesini kullandığını yazmıştı.

İsrail ordusu ise Rusya ve Esad rejiminin, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu Tel Aviv yönetimine yönelik İranlı bir yetkilinin "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak." açıklamasının ardından, ülkenin kuzey sınırındaki askeri önlemlerini artırarak kuzeydeki askeri birlikleri alarm seviyesine geçirmişti.

(AA)

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