Netanyahu'dan skandal açıklama! 15 Filistinliyi öldüren askerleri böyle savundu!

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Devletin sınırlarını koruyan ve İsrail vatandaşlarına Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla." ifadesi kullanıldı.

Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilerde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi üzerine yapılan açıklamada, "İsrail, egemenliğini korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" ifadeleriyle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."