HABER

Netanyahu'dan skandal açıklama! 15 Filistinliyi öldüren askerleri böyle savundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da ve abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale ederek 15 Filistinliyi şehit eden ve yüzlercesini yaralayan İsrail askerlerini savundu.

Netanyahu'dan skandal açıklama! 15 Filistinliyi öldüren askerleri böyle savundu!

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Devletin sınırlarını koruyan ve İsrail vatandaşlarına Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla." ifadesi kullanıldı.

Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilerde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi üzerine yapılan açıklamada, "İsrail, egemenliğini korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" ifadeleriyle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."

Barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri "Hamas'ın mensupları" olarak niteleyen Liberman açıklamasında, İsrail askerlerinin Hamas'ın askeri kanadına bağlı aktivistleri engellediğini öne sürdü.

İsrail'de sol eğilimli muhalif Meretz Partisi Başkanı Tamar Zandberg, Gazze'de yaşananlarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

Zandberg, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin dün geniş çaplı olarak hedef alındığını, ölenlerin olduğunu, yüzlerce kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, silahsız göstericilere ateş açıldığı yönünde ifadeler olduğunu ve arkadan ateş açıldığını gösteren görüntüler bulunduğunu belirterek partinin soruşturma komisyonu yönündeki talebini iletmişti.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Binyamin Netanyahu Avigdor Liberman Batı Şeria Gazze Filistin

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolombiya'da yağmur şiddetlenince uçak yola indi

Kolombiya'da yağmur şiddetlenince uçak yola indi

17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Avro tazminat alacak

17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Avro tazminat alacak

Akılalmaz olay! Bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti

Akılalmaz olay! Bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı

Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.