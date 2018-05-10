Netanyahu: İran kırmızı çizgiyi aştı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne füze saldırısı düzenleyen İran'ın "kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi. Netanyahu, ülkesinin İran'ın füze saldırısına "uygun şekilde karşılık verdiğini" kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlanan ilgili açıklamaya göre Netanyahu, "Kuvvetlerimizin hem saldırı hem de savunma bakımından doğru konuşlanmış olması sayesinde İran'ın hamlesi başarısız olmuştur. İsrail topraklarına hiçbir füze isabet etmemiştir ve politikamız açık: İran'ın Suriye'de askeri varlık kurmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Açıklamada "Dün Esad rejimine açık bir mesaj ilettim: Eylemimiz doğrudan Suriye'deki İran hedeflerine yöneliktir ancak eğer Suriye ordusu bize karşı bir hamlede bulunursa, biz de buna karşılık veririz. Dün olan tam olarak budur" ifadeleri yer aldı.

"Uluslararası toplumun İran El Kuds kuvvetlerinin Suriye'ye yerleşmesini engellemesi gerektiğine" vurgu yapan Netanyahu, "Kötülüğün orada ve her yerde yayılan dallarını kesmek için birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.