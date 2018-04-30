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Netanyahu: ‘İran Yalan Söyledi’

30.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

İsrail televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ın nükleer silah programı konusunda yalan söylediğini öne sürdü, bununla ilgili kanıtlar paylaştı

Netanyahu: ‘İran Yalan Söyledi’

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını beyan ederken yalan söylediğini öne sürdü.

Netanyahu, Tahran’ın 2015’te uluslararası güçlerle nükleer anlaşmaya imza attıktan sonra da nükleer silah konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve hatta genişlettiğini savundu.

İsrail televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında Netanyahu, “İran’ın liderleri nükleer silah edinme çabası yürüttüklerini defalarca reddettiler. Bu gece size tek bir şey söyleyeceğim: İran yalan söyledi” dedi.

Açıklaması sırasında İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili belgeler paylaşan Netanyahu, “İran 2015’te nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra da gizli dosyalarını gizlemeye yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. 2017’de İran nükleer silah dosyalarını Tahran’daki çok gizli bir mekana taşıdı” diye konuştu.

Netanyahu, İran’ın gelecekte kullanmak üzere nükleer silahlar konusundaki bilgilerini muhafaza ettiği ve genişlettiği iddiasında bulundu.

Netanyahu, hükümetinin Tahran rejiminin bir zamanlar nükleer silah programının bulunduğunu kanıtlayan “yarım ton” gizli İran belgesi edindiğini söyledi.

Bunu “büyük bir istihbarat başarısı” olarak niteleyen Netanyahu, belgelerin, İran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan önce nükleer emelleri hakkında yalan söylediğini kanıtladığını belirtti.

Netanyahu, İsrail’in son dönemde İran’ın “nükleer arşivlerinden” 55 bin belgeyi ve bilgi içeren 183 CD’yi ortaya çıkardığını kaydetti.

Konuşmasını İngilizce yapan Netanyahu, ellerindeki materyallerin “Amad” adlı İran projesinin amacının silah geliştirmek olduğunu gösteren kanıtlarla dolu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 12 Mayıs’a kadar İran nükleer anlaşmasından çekilip-çekilmeme konusunda karar verecek.

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