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Netanyahu: ‘İran yalan söylüyor’

30.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’la ilgili açıklamalarda bulunuyor. Netanyahu, düzenlediği bir basın toplantısında İran’ın nükleer programı hakkında yalan söylediğini iddia etti.

Netanyahu: ‘İran yalan söylüyor’

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’la ilgili açıklamalarda bulunuyor. Netanyahu, düzenlediği bir basın toplantısında İran’ın nükleer programı hakkında yalan söylediğini iddia etti.

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