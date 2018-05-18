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Netanyahu karikatürü işinden etti

18.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, İsrail Başbakanı Netanyahu’yla ilgili karikatürü tepkilere neden olan çizerin görevine son verdi.

Netanyahu karikatürü işinden etti

İşten çıkarılan karikatürist ise antisemitist olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.Almanya'da liberal çizgideki Süddeutsche Zeitung'da yayımlanan bir karikatür, önce "antisemitizm" eleştirilerine, ardından da tanınmış bir karikatüristin işine son verilmesine yol açtı.

Dieter Hanitzsch tarafından çizilen karikatürde Netanyahu, 2018 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli şarkıcı Netta’nın kostümü içinde görünüyor. Bir elinde mikrofon diğer elinde üzerinde Davud'un Yıldızı olan bir füze tutan İsrail Başbakanı, “Gelecek yıl Kudüs’te!” diyor. Bu yılki yarışmayı İsrail kazandığı için Eurovision, gelecek sene Kudüs'te düzenlenecek.

Karikatürün yayımlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine özür dileyen gazete yönetimi, 85 yaşındaki karikatürist Hanitzsch ile yollarını ayırdı. Süddeutsche Zeitung’un genel yayın yönetmeni Wolfgang Krach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, karikatürü yayımlamanın bir "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi. Karikatürün gazetenin içinde ve dışında tartışmalara neden olduğunu söyleyen Krach, “Dieter Hanitzsch, çizdiği karikatürle yalnızca 2019’da Eurovision Şarkı Yarışması’nın Kudüs’te olacağını ifade etmek istediğini söyledi“ diye konuştu. Krach, diğer yandan karikatürün farklı yorumlanabileceğini ve Yahudi karşıtı olarak görülebileceğini belirtti.

Almanya merkezli Yahudi gazetesi Jüdische Allgemeine'ye konuşan Hanitzsch ise “yalnızca siyasi bir eleştiri niteliğinde olan karikatürü çizdiği için üzgün olmadığını“ söyledi. Hanitzsch, “Editörlerin özür dilemeleri kendi bilecekleri bir şey. Ancak ben özür dilemiyorum. Bir Alman olarak dahi Netanyahu’nun politikalarını eleştirebilirim“ diye konuştu. Bu açıklamadan kısa süre sonra Hanitzsch gazeteden kovuldu.

İşten çıkarılmasının ardından ise Almanya’da çeşitli gazetelerin bağlı olduğu Yazı İşleri Ağı’na açıklama yapan karikatürist, "Kelimenin tam anlamıyla; gazeteden atıldım" dedi. Bundan böyle karikatürlerinin Süddeutsche Zeitung'da yayımlanmayacağını belirten Hanitzsch, çiziminden dolayı pişmanlık duymadığını yineledi. "Tabii ki karikatürüm nedeniyle birilerini yaraladıysam bundan üzüntü duyarım. Konunun ne kadar hassas olduğunun bilincindeyim" diyen Hanitzsch, antisemitist olduğu yönündeki eleştirileri ise kabul etmediğini söyledi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Krach, Hanitzsch’in işine son vermelerinin nedeninin “Bir karikatürde nelerin antisemitist klişe sayıldığına ilişkin üzerinde uzlaşamadıkları görüş ayrılıkları“ olduğunu ifade etti. Krach, bu görüş ayrılıklarının yalnızca karikatürün kendisi üzerine olmadığını, Hanitzsch ile konuşmalarında da belirgin bir biçimde kendini gösterdiğini söyledi.

DW,KNA,dpa,epd/GA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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