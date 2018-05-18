Netanyahu karikatürü işinden etti

İşten çıkarılan karikatürist ise antisemitist olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.Almanya'da liberal çizgideki Süddeutsche Zeitung'da yayımlanan bir karikatür, önce "antisemitizm" eleştirilerine, ardından da tanınmış bir karikatüristin işine son verilmesine yol açtı.

Dieter Hanitzsch tarafından çizilen karikatürde Netanyahu, 2018 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli şarkıcı Netta’nın kostümü içinde görünüyor. Bir elinde mikrofon diğer elinde üzerinde Davud'un Yıldızı olan bir füze tutan İsrail Başbakanı, “Gelecek yıl Kudüs’te!” diyor. Bu yılki yarışmayı İsrail kazandığı için Eurovision, gelecek sene Kudüs'te düzenlenecek.

Karikatürün yayımlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine özür dileyen gazete yönetimi, 85 yaşındaki karikatürist Hanitzsch ile yollarını ayırdı. Süddeutsche Zeitung’un genel yayın yönetmeni Wolfgang Krach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, karikatürü yayımlamanın bir "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi. Karikatürün gazetenin içinde ve dışında tartışmalara neden olduğunu söyleyen Krach, “Dieter Hanitzsch, çizdiği karikatürle yalnızca 2019’da Eurovision Şarkı Yarışması’nın Kudüs’te olacağını ifade etmek istediğini söyledi“ diye konuştu. Krach, diğer yandan karikatürün farklı yorumlanabileceğini ve Yahudi karşıtı olarak görülebileceğini belirtti.