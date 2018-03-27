Netanyahu kimdir? Neden hastaneye kaldırıldı? İşte Netanyahu'nun sağlık durumu

Geri döndükten sonra İsrail Güvenlik Kuvvetlerine yazıldı. Savaş eğitimi aldı ve -sözde- elit bir özel grup olan Sayeret Matkal kuvvetlerinde takım lideri oldu. Burada mazlum insanlara karşı birçok görev aldıktan sonra ABD’ye döndü ve 1975 senesinde mimarlık üzerine lisans programını bitirdi.

1956-1958 yılları arasında ve 1963-1967 yılları arasında ABD’de Philedelphia eyaletinde yaşayan Netanyahu, 1967 senesinde liseden mezun oldu ve İsrail'e geri döndü.

Müslüman Kudüs'te büyüdü ve ilk eğitimini burada aldı.

NETANYAHU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL? Netanyahu'nın sağlık durumuyla gelen ilk bilgilere göre İsrail Başbakanı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsrail medyası, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.

Netanyahu kimdir? Neden hastaneye kaldırıldı? Ajansların son dakika olarak duyurduğu 'Netanyahu hastaneye kaldırıldı' haberinin ardından herkes bu sorulara yanıt arıyor.

1977 senesinde ise MIT Sloan İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu dönemde -siyasi rakiplerine göre- "milli kimlik bilinci ve sadakati eksik olduğu için" sırf Amerikalılar doğru telafuz edebilsin diye adını Benjamin Ben Nitai olarak değiştirdi.

Eğitimi esnasında, Boston Danışmanlık Grubu’nda çalıştı. Mezuniyet sonrası Netanyahu, İsrail’e döndü ve bir mobilya şirketinde kısa bir süre pazarlamacılık yaptı.

NETANYAHU'NUN SİYASİ KARİYERİ



2002’de İsrail İşçi Partisi'nin koalisyondan ayrılmasının ardından dış işleri bakanlığı koltuğu boşaldı ve müslüman kasabı olarak bilinen başbakan Şaron, Netanyahu’yu dış işleri bakanı olarak atadı.

2003 İsrail meclis seçimlerinden sonra Şaron, Dış İşleri Bakanlığını Silvan Shalom’a, Ekonomi Bakanlığını ise Netanyahu’ya teklif etti. Netanyahu bakanlıkta bağımsız kararlar alabilmek şartıyla bu görevi kabul etti.

Netanyahu uzun zamandır çözülemeyen birkaç konuda, özellikle de bankalar sistemi konusunda -İsrail halkına göre- başarı gösterdi.