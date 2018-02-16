Netanyahu Mart Başında Beyaz Saray’da

Başkan Donald Trump 5 Mart’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayacak.

Haber ajansı Reuters’a göre Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Başkan’ın başbakanla harika bir ilişkisi var ve onunla görüşmeyi dört gözle bekliyor” dedi.

Görüşme, Netanyahu’nun ülkesinde hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyasi açıdan çalkantılar yaşadığı bir dönemde gerçekleşecek. İsrail polisi, Netanyahu’ya iki davada rüşvetle alakalı suçlamalar yöneltmek için yeterli delile sahip olduğunu açıklamıştı. Netanyahu ise bu iddiaları reddediyor.

Donald Trump, başkan olarak ilk yurtdışı ziyaretinde İsrail’i ziyaret etmişti. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak yanıma kararı da Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.