HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 20:06 | Son Güncelleme

Dünya İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küfür içerikli paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yael'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yael Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F.ck Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.

israill

Yael Netanyahu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.


PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Gazze-İsrail Sınırında Cuma EndişesiGazze-İsrail Sınırında Cuma Endişesi
Erdoğan’dan Yoğun Filistin DiplomasisiErdoğan’dan Yoğun Filistin Diplomasisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netanyahu küfür Yair Netanyahu Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Oralara geldiğimizde abd yi arkanızda bulamayacaksınız o zaman göreceğiz böyle paylaşım yapmayı.
İstikrarsız bir dış politikanın sonucu bunlar.. Sözle, küfürle bu iş olmaz.. Temelli kopar ilişkileri görelim..
sen bir daha gidipte israille uzaktan yakından temas kurarsan bu küfürü hak edersin
Diğer Haberler
Almanya'da tartışma yaratan karar! Polis faşizmi yasalaştı

Almanya'da tartışma yaratan karar! Polis faşizmi yasalaştı

Hakan Atilla davasının sonucu ne?

Hakan Atilla davasının sonucu ne?

ABD'de kritik atama onaylandı

ABD'de kritik atama onaylandı

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.