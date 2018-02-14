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Netanyahu rüşvet ve yolsuzluk iddialarını reddetti

14.02.2018 18:45 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin kendisine yönelik yolsuzluk suçlamaları getirilmesi gerektiği açıklamasına, iddiaların "temelsiz" olduğunu ve "gerçeğin ortaya çıkacağını" söyleyerek yanıt verdi.

Netanyahu rüşvet ve yolsuzluk iddialarını reddetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin kendisine yönelik yolsuzluk suçlamaları getirilmesi gerektiği açıklamasına, iddiaların "temelsiz" olduğunu ve "gerçeğin ortaya çıkacağını" söyleyerek yanıt verdi.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin önemli ortaklarından birinin eleştirilerine karşın hükümetinin "istikrarlı" olduğuun savundu.

İsrail Polisi'nin dün yaptığı açıklamada, Netahyahu'yu iki farklı olayda rüşvet, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlamaları yöneltebilecek kanıtlar bulunduğu belirtilmişti.

Başsavcılığın, başbakakana resmen suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar vermesinin aylar sürebileceği söyleniyor.

İkinci kez başkakanlık yapan 68 yaşındaki Netanyahu toplamda 12 yıl bu görevde.

Netanyahu'nun tepkisi ne oldu**?**

Benyamin Netanyahu dün akşam İsrail televizyonunda yaptığı açıklamada tüm iddiaları reddetti.

Netanyahu "Yıllar boyunca 15 soruşturma ve araştırmaya konu oldum. Bazıları polisin dün akşamki gibi tavsiyelerile sonuçlandı. Tüm bu girişimlerin sonunda hiçbir şey olmadı. Bu kez de bir şey olmayacak" dedi.

Başbakan Netanyahu bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada da istifa etmeyeceğini vurguladı.

Netanyahu "Koalisyonun istikrarlı olduğu konusunda garanti verebilirim. Benim ya da başka herhangi birinin seçime gitme planı yok. Görev süremizin sonuna dek İsrail vatandaşlarının iyiliği için birlikte çalışacağız" dedi.

Netanyahu polisin hakkında hazırladığı dosyaları ise "Gravyer peyniri gibi deliklerle dolu" diye tanımladı.

İddialar ne?

İddiaların biri Netanyahu'nin Yediot Aharonot gazetesine, kendisi hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında rakip bir gazeteye baskı yapılacağına söz verdiği yönünde.

Polis Yediot Aharonot'un Genel Yayın Yönetmeni Arnon Mozes'a da suçlama yöneltilmesi gerektiğini söylüyor.

İkinci iddia ise, Netanyahu'nun Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve diğer destekçilerinden en az 283 bin dolarlık hediyeler alması.

Jerusalem Post gazetesi hediyeler arasında şampanya ve puroların da bulunduğu ve Milchan'ın ABD vizesi almasına yardım karşılığında verildiğini yazdı.

Polis, Fight Club, Gone Girl ve The Revenant gibi filmlerin yapımcısı Milchan'a da suçlama yöneltilmesi gerektiği görüşünde.

Arnon Milchan (ortadaki) Leonardo DiCaprio ve Steven Spielberg ile

Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun hediyeleri almasının ardından, İsrail'e yerleşen İsrailliler'in 10 yıl boyunca vergi ödememesini öngören "Milchan Yasası" için bastırdığı belirtiliyordu.

Yasa tasarısı en nihayetinde Maliye Bakanlığı tarafından engellenmişti.

Milchan'ın avukatı ise, müvekillinin Netanyahu'yla arkadaşlığı çerçevesinde hediyeler verdiğini savundu.

Polis aynı zamanda Netanyahu'nun Avustralyalı milyarder James Pecker vakasında da Netanyahu hakkında sahtecilik yaptığından ve güveni kötüye kullanmaktan şüphelenildiği kaydedildi.

Pecker'in Sözcüsü ise iddiaları reddetti.

Şimdi ne olacak?

Netanyahu'nun suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağına başsavcılık karar verecek. Nihai kararın alınması aylar sürebilir.

Adalet Bakanı Ayalet Shaked, suçlamalar yöneltilen bir başbakanın istifa etmek zorunda kalmaması gerektiğini söyledi.

İsrail'deki bir sonraki genel seçim Kasım 2019'da.

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