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Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok

28.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

"Suriye’de İran’ın askeri varlığına yer yok" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran politikasına destek aramak için gelecek hafta Almanya ve Fransa'yı ziyaret edecek.

Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 4-6 Haziran tarihlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Netanyahu, Avrupa turu sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşebileceğini söyledi.

Ziyaret öncesinde partisi Likud'un üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Netanyahu görüşmelerin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmaması gerektiği yönündeki pozisyonuna destek arayacağını söyledi.

"Suriye'nin herhangi bir parçasında İran'ın askeri varlığına yer olmadığına inanıyoruz" diyen Netanyahu "Bunlar elbette sadece bizim pozisyonumuzu yansıtmıyor. Ortadoğu'daki ve Ortadoğu dışındaki başkalarının görüşünü de yansıttığını güvenli bir şekilde söyleyebilirim. Müzakerelerimin ana odağında da bu yer alacak" diye konuştu.

Netanyahu "Onlarla İran'ın nükleer arzularını ve ayrıca Ortadoğu'daki yayılmacılığını durdurmayı görüşeceğim. Kendi pozisyonlarımızı olabildiğince açık bir biçimde sunacağım. Yıllardır bu iki tehdide yalnız başına karşı koyduk. Sanıyorum ki şimdi durum daha iyi hale geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu. Merkel ve Netanyahu bu açıklama sonrası ilk kez bir araya gelecek. Almanya, İsrail'in karşı çıktığı nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana.

Almanya ile İsrail arasındaki ilişkiler geçen yılın başında gerilmişti. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına tepki gösteren Merkel, iki ülke arasındaki hükümetlerarası istişare toplantılarını belirsiz bir tarihe ertelemişti. Ardından dönemin dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in İsrail'e yapmak istediği ziyaret iki ülke arasında bir kriz unsuru olmuştu. Netanyahu hükümete muhalif organizasyonlarla görüşmek istediği için Gabriel ile buluşmayı reddetmişti. Gabriel'in Ocak ayında yaptığı ziyaretle bu durum telafi edildi. Almanya-İsrail hükümetlerarası istişare toplantılarının ise bu yıl yapılması bekleniyor.

AFP, Reuters, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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