Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 4-6 Haziran tarihlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Netanyahu, Avrupa turu sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşebileceğini söyledi.

Ziyaret öncesinde partisi Likud'un üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Netanyahu görüşmelerin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmaması gerektiği yönündeki pozisyonuna destek arayacağını söyledi.

"Suriye'nin herhangi bir parçasında İran'ın askeri varlığına yer olmadığına inanıyoruz" diyen Netanyahu "Bunlar elbette sadece bizim pozisyonumuzu yansıtmıyor. Ortadoğu'daki ve Ortadoğu dışındaki başkalarının görüşünü de yansıttığını güvenli bir şekilde söyleyebilirim. Müzakerelerimin ana odağında da bu yer alacak" diye konuştu.

Netanyahu "Onlarla İran'ın nükleer arzularını ve ayrıca Ortadoğu'daki yayılmacılığını durdurmayı görüşeceğim. Kendi pozisyonlarımızı olabildiğince açık bir biçimde sunacağım. Yıllardır bu iki tehdide yalnız başına karşı koyduk. Sanıyorum ki şimdi durum daha iyi hale geldi" dedi.