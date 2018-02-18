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Netanyahu toplantıya elinde uçak parçasıyla geldi! Gözdağı verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 13:44 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in kararlılığını test etmemesi gerektiğini söyledi., Netanyahu'nun İran’a ait olduğunu belirttiği insansız hava aracından geriye kalan bir parçayı elinde sallaması dikkat çekti.

Netanyahu toplantıya elinde uçak parçasıyla geldi! Gözdağı verdi

Netanyahu, Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklendi.

Konferansa ilk defa katılan Netanyahu, İsrail’in İran'a ait düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını test etmeyin.” dedi.

İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek vererek hakimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "güzel yalan konuşan biri" olarak tanımlayan Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin, İran ordusunun ülkeye girişine izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
israil Binyamin Netanyahu insansız hava aracı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
persler ile yahudiler tarihine bakın hiçbir zaman düşman olmamışlardır, bunlar kuru gürültü, danışıklı dövüş, bizde yedik, keşke birbirinizi yeseniz ne güzel olur.
Yıllardır ikinizde birbirinize ahkam kesip duruyorsunuz bunlara hiç inancım kalmadı hatta gizli işbirliği içerisinde olduğunuz fikrim daha ağır basıyor artık ikinizde beter olun
iran değilde siz dünyanın en büyük tehdidisiniz bu topraklara geldiğinizden beri bölgede ne kan nede savaş eksik oldu gittiğinizde herkes rahat edecek
ne İSRAİL İRANA NE DE İRAN İSRAİLE vurur. Tecrübe ile sabittir.
israilin dünya için en büyük tehdittir. her ülkede ajanları teröristleri vardır... iktidar gerçekten müslümansa münafık değilse derhal israiille ilişkileri askıya almalı..
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