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Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Başbakan'ın eski sözcüsü ve sırdaşı Hefetz, yolsuzluk soruşturmasında Netanyahu aleyhine ifade vermeyi kabul etti.

Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu

Yolsuzluk soruşturmalarından yakasını kurtaramayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya son darbe, eski danışmanından geldi.

İsrail basını, Netanyahu'nun sırdaşı Nir Hefetz'in başbakan aleyhine ifade vereceğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Netanyahu ve eşinin hafta sonu beş saat polis sorgusuna çekildiği Bezeq telekom soruşturmasında, Hefetz kilit rolde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netanyahu israil Hefetz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
YAHUDİ BİLE BİZDEKİ YALAKALARDAN ÇOK DAHA DÜRÜST CESUR VE KARAKTERLİYMİŞ.HIRSIZA HIRSIZ DİYEBİLMİŞ.
biz de olsa şimdiye kadar operasyonu yapan polislerin hepsi teörrist diye içeri alınmıştı... Niye? Çünkü sorsan biz Müslümanız adamlar Yahudi... :)
Ulan beğenmediğimiz israil de bile başbakan soruşturulabiliyor. yolsuzluktan. Bizde bırak soruşturmayı ağzını açsan Kripto fetöcü diye yaftalarlar adamı iyimi.
Beğenmediğimiz Iran Zencani yi , Suudi arabistan yolsuzluk yapan prensleri yargılıyor.. Biz Reza denem tescilli hırsızın onune yatanlari yargi onune bile çıkaramıyoruz..
bir tek bizimkiler çalmıyormuş sevindim
SURİYELİLERE BİZİM CEBİMİZDEN!!! HER YIL TOPLAM 30 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR BU RAKAMIN ÇOĞU VAR AZI YOK !!!
Bir itiraf da sır küpünden bekliyoruz ?
İŞLERİ GÜÇLERİ DÜMEN, TEZGAH, DALAVERA.
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